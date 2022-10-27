Некоторые лидеры ЕС не против закончить войну поражением Украины – премьер Польши

Он позитивно оценил состоявшуюся 25 октября конференцию по восстановлению Украины, но указал, что сейчас более актуален другой вопрос: как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну?

"Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и прочем. Но сегодня Украина находится под огромным давлением, несмотря на ее недавние успехи [в войне] против России. Только за последние две недели на украинские города упало 360 ракет и беспилотников, россияне умышленно разрушают электростанции и теплосети, хотят, чтобы украинцы зимой мерзли и голодали. Поэтому помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы", – заявил он.

Говоря о странах, которые больше всего сейчас поддерживают Украину, премьер сказал, что это страны восточного фланга от Финляндии до Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния. По его словам, они чувствуют угрозу непосредственно от президента РФ Владимира Путина, поэтому прекрасно осознают опасность и всячески поддерживают Украину. Однако так можно сказать не о всех странах Европы.

В частности, по мнению Моравецкого, Германия, как самая богатая страна Европы и один из крупнейших экспортеров оружия в мире, могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по-старому. В соответствии с идеей, что войну можно закончить и поражением Украины", – предположил он.