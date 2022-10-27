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Некоторые лидеры ЕС не против закончить войну поражением Украины – премьер Польши

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Моравецкий: Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"
Моравецкий: Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"
Фото: EPA

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью газете Fakt, что некоторые лидеры ЕС не против закончить войну поражением Украины, "лишь бы все было по-старому".

Он позитивно оценил состоявшуюся 25 октября конференцию по восстановлению Украины, но указал, что сейчас более актуален другой вопрос: как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну?

"Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и прочем. Но сегодня Украина находится под огромным давлением, несмотря на ее недавние успехи [в войне] против России. Только за последние две недели на украинские города упало 360 ракет и беспилотников, россияне умышленно разрушают электростанции и теплосети, хотят, чтобы украинцы зимой мерзли и голодали. Поэтому помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы", – заявил он.

Говоря о странах, которые больше всего сейчас поддерживают Украину, премьер сказал, что это страны восточного фланга от Финляндии до Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния. По его словам, они чувствуют угрозу непосредственно от президента РФ Владимира Путина, поэтому прекрасно осознают опасность и всячески поддерживают Украину. Однако так можно сказать не о всех странах Европы.

В частности, по мнению Моравецкого, Германия, как самая богатая страна Европы и один из крупнейших экспортеров оружия в мире, могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей. 

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по-старому. В соответствии с идеей, что войну можно закончить и поражением Украины", – предположил он.

Контекст:

Польша поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. 

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также  подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия.

Дуда в статье, опубликованной 16 сентября, обвинил Россию в империализме и стремлении восстановить советскую империю. 

20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Дуда заявил, что большинство стран мира выступают против агрессии РФ по отношению к Украине. По его словам, РФ до сих придерживается "имперского мышления" и отказывает соседним странам в праве на самоопределение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, война, Европа, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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