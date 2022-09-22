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Премьер Польши Моравецкий назвал Россию "империей зла и лжи" и призвал ее свергнуть

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Моравецкий заявил, что Европа должна найти силы, чтобы снова свергнуть РФ
Моравецкий заявил, что Европа должна найти силы, чтобы снова свергнуть РФ
Фото: Mateusz Morawiecki / Facebook

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сегодняшнюю Россию "империей зла и лжи". Об этом он заявил 22 сентября в Facebook.

По его словам, 40-й президент США Рональд Рейган называл Советский Союз "империей зла", однако сегодня Россия является "империей зла и лжи".

Премьер отметил, что Европа благодаря консервативной революции должна найти силы, чтобы "снова свергнуть эту империю".

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/pfbid02unqG75NMSqSAMG6vkzhWEneTQCmVdroDu5ZbRoRP3CdAtNKuuSFPonpUT7KbF7XAl

Контекст:

Польша поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. 

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также  подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия.

Анджей Дуда в статье, опубликованной 16 сентября, обвинил Россию в империализме и стремлении восстановить советскую империю. 

20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Дуда заявил, что большинство стран мира выступают против агрессии РФ в отношении Украины. По его словам, РФ до сих придерживается "имперского мышления" и отказывает соседним странам в праве на самоопределение.

Теги: Россия, США, Польша, война, революция, Европа, война России против Украины, Рональд Рейган, Матеуш Моравецкий
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