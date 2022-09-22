Премьер Польши Моравецкий назвал Россию "империей зла и лжи" и призвал ее свергнуть

По его словам, 40-й президент США Рональд Рейган называл Советский Союз "империей зла", однако сегодня Россия является "империей зла и лжи".

Премьер отметил, что Европа благодаря консервативной революции должна найти силы, чтобы "снова свергнуть эту империю".

Контекст:

Польша поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия.

Анджей Дуда в статье, опубликованной 16 сентября, обвинил Россию в империализме и стремлении восстановить советскую империю.

20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Дуда заявил, что большинство стран мира выступают против агрессии РФ в отношении Украины. По его словам, РФ до сих придерживается "имперского мышления" и отказывает соседним странам в праве на самоопределение.