Немцев сейчас пытаются убедить, что они дали Украине всю возможную помощь – Мельник

Мельник считает, что на правительство Германии сейчас почти нет общественного давления для наращивания помощи Украине Фото: pixabay.com

"Сейчас немецкое правительство, существенно улучшившее PR-составляющую, сумело создать внутри общества такое комфортное впечатление, что теперь ФРГ передала Украине все оружие, которое могла, мол, поэтому больше и не просите, будем давать в основном амуницию. Удалось успокоить общественность, что теперь все просто super gut", – отметил Мельник.

Он напомнил слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что бундесвер подошел к такому пределу, после которого не может передавать Украине дополнительное оружие из собственных запасов. Однако сам Мельник уверен, что нынешняя помощь от ФРГ – еще не предел.

"Не надо из нас сегодня дураков делать и говорить: "Вот мы передали вам 18 Leopard, на этом финита". Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаживается в Германии", – сказал экс-посол.

По его мнению, этот нарратив проявляется и в том, что на обложках главных журналов Германии все реже появляется Украина.

"С февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair. Вместо того, чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию", – отметил замглавы МИД.

Такая ситуация, по его мнению, выгодна федеральному правительству Германии, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине.