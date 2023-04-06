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Немцев сейчас пытаются убедить, что они дали Украине всю возможную помощь – Мельник

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Мельник считает, что на правительство Германии сейчас почти нет общественного давления для наращивания помощи Украине
Мельник считает, что на правительство Германии сейчас почти нет общественного давления для наращивания помощи Украине
Фото: pixabay.com

В Германии сейчас активно насаживают нарратив о том, что власти ФРГ уже предоставили Украине всю помощь, которую могли. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина" 6 апреля.

"Сейчас немецкое правительство, существенно улучшившее PR-составляющую, сумело создать внутри общества такое комфортное впечатление, что теперь ФРГ передала Украине все оружие, которое могла, мол, поэтому больше и не просите, будем давать в основном амуницию. Удалось успокоить общественность, что теперь все просто super gut", – отметил Мельник.

Он напомнил слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что бундесвер подошел к такому пределу, после которого не может передавать Украине дополнительное оружие из собственных запасов. Однако сам Мельник уверен, что нынешняя помощь от ФРГ – еще не предел.

"Не надо из нас сегодня дураков делать и говорить: "Вот мы передали вам 18 Leopard, на этом финита". Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаживается в Германии", – сказал экс-посол.

По его мнению, этот нарратив проявляется и в том, что на обложках главных журналов Германии все реже появляется Украина.

"С февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair. Вместо того, чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию", – отметил замглавы МИД.

Такая ситуация, по его мнению, выгодна федеральному правительству Германии, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжелую технику.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии танки Leopard 2, противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВО IRIS-T, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

По информации МИД страны на конец марта 2023 года, Германия выделила Украине более €14,2 млрд помощи

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, МИД, Берлин, ФРГ, военная техника, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, Leopard
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