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Немецкая компания Bosch продает два завода в России – СМИ

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Компания Bosch ищет покупателей на два завода в России
Компания Bosch ищет покупателей на два завода в России
Фото: bosch-home.ru

Производитель бытовой техники Bosch ищет покупателей на российские заводы, работа которых остановлена из-за санкций, пишет "Коммерсантъ" 22 августа.

Российская структура немецкой компании Bosch ООО "БСХ Бытовые приборы", которая в России изготавливает холодильники и стиральные машины, ищет покупателей на два завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. 

В работающем состоянии заводы стоили бы, по оценкам участников рынка, €65–75 млн, сейчас их оценивают в несколько раз меньше. Источник издания на рынке электроники рассказал, что несколько ретейлеров уже интересовались покупкой, однако полная цена показалась им завышенной. 

Отмечается, что потенциальным покупателям придется заново строить логистические цепочки для поставки оригинальных компонентов техники или найти их аналоги.

В компании отказались комментировать информацию о продаже заводов.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, а также технологические гиганты Apple и Microsoft.

В марте 2022 года украинские власти обвинили Bosch в том, что она поставляет в Россию запчасти, которые могут использоваться военными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в захваченном российском бронированном автомобиле "Тигр" и зенитном комплексе "Панцирь" обнаружены запчасти Bosch. Компания не комментировала эти обвинения по сути, однако вскоре приостановила деятельность в РФ.

Теги: Россия, санкции, война России против Украины, активы
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