Немецкая компания Bosch продает два завода в России – СМИ

Российская структура немецкой компании Bosch ООО "БСХ Бытовые приборы", которая в России изготавливает холодильники и стиральные машины, ищет покупателей на два завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

В работающем состоянии заводы стоили бы, по оценкам участников рынка, €65–75 млн, сейчас их оценивают в несколько раз меньше. Источник издания на рынке электроники рассказал, что несколько ретейлеров уже интересовались покупкой, однако полная цена показалась им завышенной.

Отмечается, что потенциальным покупателям придется заново строить логистические цепочки для поставки оригинальных компонентов техники или найти их аналоги.

В компании отказались комментировать информацию о продаже заводов.