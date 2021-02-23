Немецкий страховщик вышел из проекта "Северный поток – 2"

Немецкая компания Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности по газопроводу "Северный поток – 2", сообщил представитель компании.

Немецкая страховая компания Munich Re Syndicate больше не будет страховать газопровод "Северный поток – 2" из-за санкций правительства США. Об этом сообщило агентство Reuters 23 февраля со ссылкой на представителя компании, который отправил соответствующее заявление по электронной почте.

Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности с "Северным потоком – 2". В компании отказались предоставить дополнительную информацию.

В ответ на запрос "Немецкой волны" представитель группы по связям со СМИ базирующейся в Мюнхене компании Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (материнской компании Munich Re Syndicate Ltd) Аксель Ракетте подтвердил, что контрактные отношения между оператором Nord Stream 2 и компанией Munich Re Syndicate Ltd прекращены. Причины этого шага он отказался комментировать.

Всего, по информации из отчета Государственного департамента США для Конгресса, 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода из-за угрозы американских санкций.