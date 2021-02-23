ГОРДОН
 
 
МИР

Немецкий страховщик вышел из проекта "Северный поток – 2"

Немецкая компания Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности по газопроводу "Северный поток – 2", сообщил представитель компании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 европейских компаний вышли из проекта газопровода "Северный поток 2"
18 европейских компаний вышли из проекта газопровода "Северный поток – 2"
Фото: EРА

Немецкая страховая компания Munich Re Syndicate больше не будет страховать газопровод "Северный поток – 2" из-за санкций правительства США. Об этом сообщило агентство Reuters 23 февраля со ссылкой на представителя компании, который отправил соответствующее заявление по электронной почте.

Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности с "Северным потоком – 2". В компании отказались предоставить дополнительную информацию.

В ответ на запрос "Немецкой волны" представитель группы по связям со СМИ базирующейся в Мюнхене компании Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (материнской компании Munich Re Syndicate Ltd) Аксель Ракетте подтвердил, что контрактные отношения между оператором Nord Stream 2 и компанией Munich Re Syndicate Ltd прекращены. Причины этого шага он отказался комментировать.

Всего, по информации из отчета Государственного департамента США для Конгресса, 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода из-за угрозы американских санкций.

Вашингтон считает принимаемые санкции против газопровода "Северный поток – 2" работающими, заявил 22 февраля представитель Госдепа Нед Прайс. Он подчеркнул, что США продолжат отслеживать компании, "замешанные в потенциально санкционных действиях". По его словам, "Северный поток – 2" является "плохой сделкой" для Европы, которая "противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2".

Американские сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

Теги: США, Германия, санкции, Берлин, газопровод, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
Никитюк в белой майке показала лицо без макияжа
Никитюк в белой майке показала лицо без макияжа
Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет
Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет
  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений
  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
Мейхер позировала за рулем своего авто
Мейхер позировала за рулем своего авто
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
"Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS