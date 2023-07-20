Невзоров: Думаю, Эрдоган сознательно кидает Путина

Невзоров: В отличие от Путина, у которого большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой Фото: EPA

"Я думаю, он сознательно кидает Путина. И я думаю, что он учуял бесконечную слабость и бесконечную безответность. В отличие от Путина, у которого все-таки большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой и реально занимается страной, занимается удержанием огромной, аморфной, сложнейшей турецкой социальной массы на плаву и пытается ее, сопротивляющуюся и вопящую, тащить в Евросоюз. Как у него это получится, я абсолютно не представляю, но я вижу бешено деятельного политика", – сказал журналист.

Невзоров отметил, что у него нет своего мнения об Эрдогане, но ему оно и не нужно.

"Мне вполне хватает мнения азовцев, с которыми я беседовал по телефону сразу после их освобождения, которые сказали: "Эрдоган классный". Я полагаю, что здесь в характеристике Эрдогана мы и будем ставить точку", – сказал он.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

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