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Невзоров: Думаю, Эрдоган сознательно кидает Путина

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Невзоров: В отличие от Путина, у которого большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой
Невзоров: В отличие от Путина, у которого большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган почувствовал слабость президента страны-агрессора России Владимира Путина. Такое мнение высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, он сознательно кидает Путина. И я думаю, что он учуял бесконечную слабость и бесконечную безответность. В отличие от Путина, у которого все-таки большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой и реально занимается страной, занимается удержанием огромной, аморфной, сложнейшей турецкой социальной массы на плаву и пытается ее, сопротивляющуюся и вопящую, тащить в Евросоюз. Как у него это получится, я абсолютно не представляю, но я вижу бешено деятельного политика", – сказал журналист.

Невзоров отметил, что у него нет своего мнения об Эрдогане, но ему оно и не нужно.

"Мне вполне хватает мнения азовцев, с которыми я беседовал по телефону сразу после их освобождения, которые сказали: "Эрдоган классный". Я полагаю, что здесь в характеристике Эрдогана мы и будем ставить точку", – сказал он.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, командира полка "Азов" Нацгвардии Дениса Прокопенко (позывной Редис), заместителя Прокопенко Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги и командира роты "Азов" Олега Хоменко.

Эрдоган, комментируя реакцию Москвы на их возвращение, отмечал, что "сначала были некоторые заявления со стороны России", но "потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло".

Как указало издание Sabah, Эрдоган входит в число лидеров стран, которые больше всего встречались как с Зеленским, так и с Путиным. В частности, Анкара продолжает призывать к скорейшему прекращению боевых действий между сторонами.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Турция, Реджеп Эрдоган
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