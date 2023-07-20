Ермак: Таких отношений, которые имеют Зеленский и Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире

"Очень много тем было. Могу еще раз сказать: таких отношений, которые имеют президент Зеленский и президент [Турции Реджеп] Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире. Это очень важно и было важно накануне Вильнюсского саммита [НАТО 11–12 июля], потому что нам нужна поддержка Турции. Безусловно, говорили и о "зерновой инициативе", много других тем", – сообщил руководитель Офиса президента.
Ермак, комментируя возвращение в Украину командиров защитников Мариуполя, отметил, что "так договорились два президента" – "никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось".
"По азовцам, действительно, президент Зеленский обратился к президенту Эрдогану. И потом он подтверждал, что после обращения президента Зеленского они договорились о том, что именно сейчас возможно, чтобы наши герои, командиры вернулись в Украину, – рассказал глава ОПУ. – Они достаточно долго там находились, и надо понимать, через что эти ребята прошли. Безусловно, они там в нормальных условиях, имели возможность подлечиться. Я хотел бы поблагодарить наших турецких партнеров, друзей за то, что они и безопасность их обеспечили. Но пришло время".
По словам Ермака, для командиров защитников Мариуполя трудно было оставаться в Турции, "понимая, что именно сейчас происходит в Украине".
"Война еще не закончилась, и для них, для людей, которые защищали "Азовсталь", это было психологически очень тяжело. Я общался с ними практически каждую неделю. Обещал им, что как только будет такая возможность, я буду говорить и информировать президента, а он, безусловно, будет говорить с господином Эрдоганом. Так сложилось, что это произошло во время этого визита", – резюмировал руководитель Офиса президента Украины.
Зеленский говорил в сентябре прошлого года, что, согласно договоренностям, командиры защитников Мариуполя должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".
Зеленский прибыл в Турцию после визита в Словакию 7 июля. Накануне, 6 июля, президент Украины посетил Болгарию и Чехию.
Эрдоган и Зеленский сначала провели переговоры тет-а-тет. По окончании двусторонней встречи стороны продолжили переговоры в расширенном составе.
На пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО, и анонсировал визит в Турцию в августе президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Эрдоган также обещал обсудить вопрос обмена пленными между РФ и Украиной.
8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, командира полка "Азов" Нацгвардии Дениса Прокопенко (позывной Редис), заместителя Прокопенко Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги и командира роты "Азов" Олега Хоменко.
Эрдоган, комментируя реакцию Москвы на их возвращение, отмечал, что "сначала были некоторые заявления со стороны России", но "потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло".
Как указало издание Sabah, Эрдоган входит в число лидеров стран, которые больше всего встречались как с Зеленским, так и с Путиным. В частности, Анкара продолжает призывать к скорейшему прекращению боевых действий между сторонами.