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Ермак: Таких отношений, которые имеют Зеленский и Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире

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Ермак о возвращении в Украину командиров защитников Мариуполя: Так договорились Зеленский и Эрдоган
Ермак о возвращении в Украину командиров защитников Мариуполя: Так договорились Зеленский и Эрдоган
Фото: president.gov.ua

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул 7 июля был одним из первых визитов лидера другой страны в Турцию после выборов в стране. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 20 июля, сказал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Очень много тем было. Могу еще раз сказать: таких отношений, которые имеют президент Зеленский и президент [Турции Реджеп] Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире. Это очень важно и было важно накануне Вильнюсского саммита [НАТО 11–12 июля], потому что нам нужна поддержка Турции. Безусловно, говорили и о "зерновой инициативе", много других тем", – сообщил руководитель Офиса президента.

Ермак, комментируя возвращение в Украину командиров защитников Мариуполя, отметил, что "так договорились два президента" – "никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось".

"По азовцам, действительно, президент Зеленский обратился к президенту Эрдогану. И потом он подтверждал, что после обращения президента Зеленского они договорились о том, что именно сейчас возможно, чтобы наши герои, командиры вернулись в Украину, – рассказал глава ОПУ. – Они достаточно долго там находились, и надо понимать, через что эти ребята прошли. Безусловно, они там в нормальных условиях, имели возможность подлечиться. Я хотел бы поблагодарить наших турецких партнеров, друзей за то, что они и безопасность их обеспечили. Но пришло время".

По словам Ермака, для командиров защитников Мариуполя трудно было оставаться в Турции, "понимая, что именно сейчас происходит в Украине".

"Война еще не закончилась, и для них, для людей, которые защищали "Азовсталь", это было психологически очень тяжело. Я общался с ними практически каждую неделю. Обещал им, что как только будет такая возможность, я буду говорить и информировать президента, а он, безусловно, будет говорить с господином Эрдоганом. Так сложилось, что это произошло во время этого визита", – резюмировал руководитель Офиса президента Украины.

Зеленский говорил в сентябре прошлого года, что, согласно договоренностям, командиры защитников Мариуполя должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".

Контекст:

Зеленский прибыл в Турцию после визита в Словакию 7 июля. Накануне, 6 июля, президент Украины посетил Болгарию и Чехию.

Эрдоган и Зеленский сначала провели переговоры тет-а-тет. По окончании двусторонней встречи стороны продолжили переговоры в расширенном составе.  

На пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО, и анонсировал визит в Турцию в августе президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Эрдоган также обещал обсудить вопрос обмена пленными между РФ и Украиной.

8 июля Зеленский сообщил о возвращении в Украину из Турции, где он находился с визитом, командира полка "Азов" Нацгвардии Дениса Прокопенко (позывной Редис), заместителя Прокопенко Святослава Паламара, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, командира 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Дениса Шлеги и командира роты "Азов" Олега Хоменко.

Эрдоган, комментируя реакцию Москвы на их возвращение, отмечал, что "сначала были некоторые заявления со стороны России", но "потом, когда они узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло".

Как указало издание Sabah, Эрдоган входит в число лидеров стран, которые больше всего встречались как с Зеленским, так и с Путиным. В частности, Анкара продолжает призывать к скорейшему прекращению боевых действий между сторонами.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Мариуполь, Азовсталь, Владимир Зеленский, Оборона Мариуполя, визит, интервью, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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