Ермак: Таких отношений, которые имеют Зеленский и Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире

"Очень много тем было. Могу еще раз сказать: таких отношений, которые имеют президент Зеленский и президент [Турции Реджеп] Эрдоган, мало кто из лидеров имеет в мире. Это очень важно и было важно накануне Вильнюсского саммита [НАТО 11–12 июля], потому что нам нужна поддержка Турции. Безусловно, говорили и о "зерновой инициативе", много других тем", – сообщил руководитель Офиса президента.

Ермак, комментируя возвращение в Украину командиров защитников Мариуполя, отметил, что "так договорились два президента" – "никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось".

"По азовцам, действительно, президент Зеленский обратился к президенту Эрдогану. И потом он подтверждал, что после обращения президента Зеленского они договорились о том, что именно сейчас возможно, чтобы наши герои, командиры вернулись в Украину, – рассказал глава ОПУ. – Они достаточно долго там находились, и надо понимать, через что эти ребята прошли. Безусловно, они там в нормальных условиях, имели возможность подлечиться. Я хотел бы поблагодарить наших турецких партнеров, друзей за то, что они и безопасность их обеспечили. Но пришло время".

По словам Ермака, для командиров защитников Мариуполя трудно было оставаться в Турции, "понимая, что именно сейчас происходит в Украине".

"Война еще не закончилась, и для них, для людей, которые защищали "Азовсталь", это было психологически очень тяжело. Я общался с ними практически каждую неделю. Обещал им, что как только будет такая возможность, я буду говорить и информировать президента, а он, безусловно, будет говорить с господином Эрдоганом. Так сложилось, что это произошло во время этого визита", – резюмировал руководитель Офиса президента Украины.

Зеленский говорил в сентябре прошлого года, что, согласно договоренностям, командиры защитников Мариуполя должны были оставаться в Турции до конца войны – под протекторатом Эрдогана. По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, они жили "в частном доме в приличных условиях".