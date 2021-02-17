НСЖУ номинировал белорусскую ассоциацию журналистов на премию ЮНЕСКО

С конца лета 2020 года в Беларуси задержаны и избиты сотни журналистов, в отношении работников медиа применяются пытки и уголовные преследования. Об этом заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

Национальный союз журналистов Украины выдвинул независимую Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на получение премии ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в свободу прессы. Об этом 17 февраля написал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Решение об этом принял секретариат НСЖУ, оно направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.

С конца лета 2020 года в Беларуси задержаны и избиты сотни журналистов, против работников медиа применяются пытки и уголовные преследования. Помощь пострадавшим журналистам предоставляет Белорусская ассоциация журналистов. Она насчитывает 1300 членов, работающих в Минске и регионах, отметили в сообщении.

"Буквально вчера мы были свидетелями волны новых репрессий – обыска офиса БАЖ в Минске и помещений руководителей ассоциации, независимых журналистов и правозащитников. Это грубая атака на свободу слова и на свободную журналистику, это давление на адвокатов независимых журналистов", – заявил Томиленко.

Премия ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в свободу прессы была основана по инициативе исполнительного совета ЮНЕСКО в 1997 году в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано, погибшего при исполнении профессиональных обязанностей. Премии удостаиваются лица или организации, которые внесли выдающийся вклад в защиту или развитие свободы прессы, особенно когда это было связано с опасностью для жизни.

Премия ежегодно присуждается по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая. Победитель получает денежную награду – $25 тыс. Лауреат премии избирается генеральным директором ЮНЕСКО на основе рекомендаций авторитетного жюри.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александра Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.