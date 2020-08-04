Оператор "Северного потока – 2" вдвое увеличил расходы на лоббистов в США – СМИ

Оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG за полгода потратил $1,69 млн на лоббирование в США. Это в два раза больше, чем за этот же период 2019 года, и больше, чем расходы за весь 2018 год, пишет Reuters.

Оператор газопровода "Северный поток – 2" компания Nord Stream 2 AG вдвое увеличил расходы на лоббистов в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди нынешних и бывших американских чиновников.

По данным собеседников агентства, Nord Stream 2 AG за полгода потратила $1,69 млн на лоббирование в США. Это в два раза больше, чем за этот же период 2019 года, и больше, чем расходы за весь 2018 год.

На данный момент информация о том, кто защищает интересы газопровода, не раскрывается, потому что лоббисты российского газопровода зарегистрировались в минюсте США по закону о раскрытии информации 1995 года. Этот закон разрешает разглашать меньше сведений, если работа лоббистов не направлена на благо иностранного правительства ("Северный поток – 2" продвигается как коммерческий, а не как политический проект), чем по закону 1938 года о регистрации иностранных агентов.

Собеседник в администрации президента Дональда Трампа сказал Reuters, что такое положение дел неправильно, поскольку Россия таким образом продвигает свои интересы.

Официальные источники в правительстве и Конгрессе США информацию агентства не комментируют.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции за "Северный поток – 2". 23 июля 2020 года Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с новыми санкциями в отношении "Северного потока – 2".

Перед передачей на подпись Трампу версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.