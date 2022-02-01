Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины

За резолюцию проголосовали 74 депутата, голосов против не было Фото: parliament.ge

Депутаты выразили обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осудили "любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только для Украины, но и для мира и безопасности в регионе".

Парламент Грузии призвал правительство страны с помощью дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами внести вклад в предотвращение войны в Украине.

Проект документа предложила правящая партия "Грузинская мечта", отметило "Эхо Кавказа". Регистрацию в зале прошли 107 депутатов, 74 проголосовали за принятие резолюции, никто не выступил против.