Парламент Венгрии пятый раз избрал Орбана премьер-министром, тот упомянул Зеленского

Орбан (на фото в центре) уже принял присягу премьера Фото: ЕРА

За кандидатуру Орбана проголосовали 133 парламентария, против – 27. Воздержавшихся не было.

Премьер уже принял присягу, он сделал это уже пятый раз в своей политической карьере. Издание отмечает, что присягу Орбан традиционно закончил словами: "Боже, помоги мне".

В ходе выступления после принятия присяги Орбан вспомнил об Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вмешивался в предвыборную кампанию в Венгрии (такую информацию в Украине уже опровергали).

Также Орбан критиковал НАТО и Евросоюз.