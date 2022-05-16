Парламент Венгрии пятый раз избрал Орбана премьер-министром, тот упомянул Зеленского

За кандидатуру Орбана проголосовали 133 парламентария, против – 27. Воздержавшихся не было.
Премьер уже принял присягу, он сделал это уже пятый раз в своей политической карьере. Издание отмечает, что присягу Орбан традиционно закончил словами: "Боже, помоги мне".
В ходе выступления после принятия присяги Орбан вспомнил об Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вмешивался в предвыборную кампанию в Венгрии (такую информацию в Украине уже опровергали).
Также Орбан критиковал НАТО и Евросоюз.
На выборах в Венгрии, которые прошли 3 апреля, партия Орбана Fidesz в четвертый раз получила победу.
Сейчас в парламенте у партии Орбана 117 депутатов.