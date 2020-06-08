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Первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в Литву

80 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken будут доставлены из Клайпеды на Новополоцкий нефтезавод. Договоренности о поставках были достигнуты во время визита в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео.

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Танкер прибыл в Клайпеду
Танкер прибыл в Клайпеду
Фото: U.S. Embassy Minsk / Twitter

Корабль с первой партией американской нефти для Беларуси прибыл в порт Клайпеды (Литва). Об этом 6 июня сообщило посольство США в Литве в Twitter.

Доставка стала возможной благодаря сотрудничеству Штатов, Польши и Литвы, сказано в сообщении.

"Соглашение направлено на укрепление суверенитета Беларуси, благодаря ему будут выполнены обязательства, которые государственный секретарь США Майк Помпео взял на себя в феврале", – отметили в дипмиссии.

8 июня Белтелерадиокомпания посвятила сюжет прибытию танкера в Клайпеду.

"Закуплено 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken. Далее из Клайпеды сырье будет доставлено по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке", – сообщили журналисты.

Договоренности о поставках были достигнуты во время визита Помпео в Беларусь 1 февраля и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорил в мае, что поставки американской нефти станут частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и последующих годах.

Соглашению с Америкой предшествовал конфликт – Беларусь и Россия не могли договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

Теги: Россия, США, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Литва, нефть, корабль, Владимир Макей, Майк Помпео, танкер, порт
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