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По посольскому кварталу Багдада выпустили реактивные ракеты

Неизвестные произвели залп из установки типа "Катюша" по так называемой зеленой зоне столицы Ирака, где расположены дипучреждения и военное представительство США. Пострадавших нет.

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Обстрелян район Багдада, где находится американское посольство
Обстрелян район Багдада, где находится американское посольство
Фото: ЕРА

Посольский квартал Багдада в ночь на 11 июня обстреляли из реактивной установки залпового огня, сообщил телеканал Al Hadath.

Ракеты взрывались недалеко от посольства США и совместного иракско-американского военного центра, сработали сирены воздушной тревоги.

Жертв и пострадавших нет.

В министерстве обороны Ирака подтвердили инцидент. По сведениям ведомства, установка типа "Катюша" осуществила пуск ракет из окрестностей Национального стадиона. Злоумышленники не найдены. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за обстрел.

Район, по которому вели огонь, – наиболее укрепленный в Багдаде, так называемая зеленая зона. Там находятся зарубежные диппредставительства и правительственные учреждения.

Теги: Ирак, посольство США, Багдад, ракета
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