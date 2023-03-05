Побежденная российская армия сама выметет Путина из Кремля – экс-глава Генштаба Великобритании

По его словам, контратака будет успешной при правильном планировании, а также если западные союзники передадут Киеву все нужное оружие в необходимом количестве. Тогда есть шанс на "решающий исход на поле боя в этом году", считает генерал.

"Я не одинок во мнении, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом очень протяженном фронте по российской армии, вполне способны сломить боевой дух русского солдата и сломить хребет армии РФ. Вам не нужно детально побеждать армию повсюду на поле боя. Вам просто нужно убедить достаточное количество солдат в том, что они проиграли, и, когда они думают, что проиграли, они проиграли", – объяснил свою позицию Даннатт.

Он допустил, что при таком развитии событий недовольные высокопоставленные генералы инициируют переворот и президента РФ Владимира Путина "выметут из Кремля".

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и реализовано, то Путин лишится возможности принимать самостоятельные решения. Если его армия рухнет и побежит, тогда вполне вероятно, что и его выметут из Кремля", – добавил экс-начальник британского Генштаба.