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Побежденная российская армия сама выметет Путина из Кремля – экс-глава Генштаба Великобритании

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Успешное контрнаступление Украины приведет к военному перевороту в России генерал Даннатт
Успешное контрнаступление Украины приведет к военному перевороту в России – генерал Даннатт
Фото: kcfc.org.uk

Украина потенциально готова к масштабному наступлению на оккупированные Россией территории в конце весны или в начале лета. Об этом бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт заявил 5 марта в интервью Sky News.

По его словам, контратака будет успешной при правильном планировании, а также если западные союзники передадут Киеву все нужное оружие в необходимом количестве. Тогда есть шанс на "решающий исход на поле боя в этом году", считает генерал.

"Я не одинок во мнении, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом очень протяженном фронте по российской армии, вполне способны сломить боевой дух русского солдата и сломить хребет армии РФ. Вам не нужно детально побеждать армию повсюду на поле боя. Вам просто нужно убедить достаточное количество солдат в том, что они проиграли, и, когда они думают, что проиграли, они проиграли", – объяснил свою позицию Даннатт.

Он допустил, что при таком развитии событий недовольные высокопоставленные генералы инициируют переворот и президента РФ Владимира Путина "выметут из Кремля".

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и реализовано, то Путин лишится возможности принимать самостоятельные решения. Если его армия рухнет и побежит, тогда вполне вероятно, что и его выметут из Кремля", – добавил экс-начальник британского Генштаба.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Когда Украина полностью деоккупирует захваченные РФ территории, Путина, скорее всего, уже не будет на нынешнем месте. Об этом в опубликованном 3 марта интервью "РБК-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В России очень простая ситуация – кто-то за все это должен нести ответственность. Конечно, они будут находить очередного виновного в своих проблемах", – сказал Данилов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, военная помощь, прогноз, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление
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