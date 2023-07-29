Польша увеличит численность армии почти вдвое

Блащак отметил, что подписал соответствующий документ.
По его словам, в настоящее время Войско Польское насчитывает 172 тыс. военных – как профессиональных, так и территориальной обороны. Цель минобороны – чтобы Войско Польское насчитывало не менее 300 тыс. военных, добавил Блащак.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский указал 27 июля, что польская армия, которая раньше состояла из трех дивизий, теперь будет иметь шесть, сообщило PolskieRadio24.
Заявления властей Польши об увеличении численности армии прозвучали на фоне перемещения в соседнюю Беларусь наемников признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер".
23 июля Блащак заявил, что Польша начала укреплять Сувалкский коридор (гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей) на восточной границе.
В тот же день Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сообщил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности, в Польшу. "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.