Польша увеличит численность армии почти вдвое

Блащак отметил, что подписал соответствующий документ.

По его словам, в настоящее время Войско Польское насчитывает 172 тыс. военных – как профессиональных, так и территориальной обороны. Цель минобороны – чтобы Войско Польское насчитывало не менее 300 тыс. военных, добавил Блащак.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский указал 27 июля, что польская армия, которая раньше состояла из трех дивизий, теперь будет иметь шесть, сообщило PolskieRadio24.