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Позиция США по "Северному потоку – 2" остается неизменной. Это плохая сделка – пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила в конце января, что президент США Джо Байден считает плохой сделкой для Европы "Северный поток – 2". С тех пор позиция государства не изменилась, подчеркнула Псаки.

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Псаки: Байден прямо заявил: это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией
Псаки: Байден прямо заявил: это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 16 февраля заявила о неизменности позиции США по строительству газопровода "Северный поток – 2". Ее цитирует сайт Белого дома. 

"Наша позиция по "Северному потоку-2" была ясной и остается неизменной. Президент [Джо] Байден прямо заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет вразрез с заявленными Европой целями в сфере энергетики и безопасности", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов. 

Псаки впервые говорила, что Байден считает плохой сделкой для Европы строительство газопровода, 26 января. 

Пресс-секретарь отметила, что США продолжают следить за ходом строительства проекта, и не исключила возможность новых санкций.

"Санкции – это только один из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности. И мы, конечно, будем делать все это в партнерстве с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция по сделке не изменилась", – резюмировала она. 

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году.

19 января 2021 года министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2". 

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом "Северный поток – 2", "целью которого является положить конец проекту".

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, санкции, Джен Псаки, газопровод, Северный поток – 2
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