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Путин заявил, что нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение" для РФ

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Продвижение инфраструктуры НАТО к границам РФ неприемлемо, сказал Путин
Продвижение инфраструктуры НАТО к границам РФ неприемлемо, сказал Путин
Фото: kremlin.ru

Вступление Украины в НАТО создает фундаментальную угрозу безопасности стране-агрессору РФ. Об этом 28 июля в Санкт-Петербурге на встрече с главами делегаций африканских государств сказал российский президент Владимир Путин, его цитирует сайт Кремля.

Путин рассказал африканским политикам, что Украина стала независимой после распада Советского Союза на основе соответствующей декларации.

"А в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение", – подчеркнул президент страны-оккупанта.

Путин добавил, что Кремлю "не очень понятно", зачем Запад якобы "стал втягивать Украину в НАТО".

"Именно это и создает, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности, потому что продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о подаче заявки страны на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября прошлого года – в тот же день, когда Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, граница, угрозы, президент, вступление Украины в НАТО
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