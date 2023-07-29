Путин заявил, что нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение" для РФ

Путин рассказал африканским политикам, что Украина стала независимой после распада Советского Союза на основе соответствующей декларации.
"А в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение", – подчеркнул президент страны-оккупанта.
Путин добавил, что Кремлю "не очень понятно", зачем Запад якобы "стал втягивать Украину в НАТО".
"Именно это и создает, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности, потому что продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо", – добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о подаче заявки страны на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября прошлого года – в тот же день, когда Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.
В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.
Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".
16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению.