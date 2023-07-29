Путин заявил, что нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение" для РФ

Путин рассказал африканским политикам, что Украина стала независимой после распада Советского Союза на основе соответствующей декларации.

"А в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством, и для нас это имеет принципиальное значение", – подчеркнул президент страны-оккупанта.

Путин добавил, что Кремлю "не очень понятно", зачем Запад якобы "стал втягивать Украину в НАТО".

"Именно это и создает, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности, потому что продвижение инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о подаче заявки страны на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября прошлого года – в тот же день, когда Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.