"Разногласия по нарушениям Россией суверенитета Украины сохраняются". Боррель встретился с Лавровым

Они обсудили отношения между ЕС и Россией, а также актуальные международные вопросы.
Боррель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, "преследуя цель сделать отношения более стабильными и предсказуемыми", отмечает ведомство.
"Сохраняются разногласия, в частности, в отношении нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии и прав человека, а также в отношении кибернетических угроз, дезинформации и других гибридных угроз", – говорится в сообщении.
В итоге обсуждение было сосредоточено на международных вопросах, по которым ЕС и Россия должны продолжать сотрудничество с целью решения проблем глобальной безопасности. В их числе – ситуация в Афганистане, Ливии, Мали, ближневосточный мирный процесс и переговоры по ядерной сделке с Ираном.
Отношения Евросоюза и России в этом году обострились в связи с дипломатическими скандалами, связанными с выявлением в странах ЕС (в первую очередь в Чехии) шпионских сетей российских спецслужб, а также из-за заключения в РФ оппозиционера Алексея Навального и продолжающейся агрессии Москвы против Украины.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. 25 июня лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить эти санкции.
ЕС также вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
СМИ 23 июня сообщили о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров стран ЕС. На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и ее президентом".
Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц. Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога. Практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи.