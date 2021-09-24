"Разногласия по нарушениям Россией суверенитета Украины сохраняются". Боррель встретился с Лавровым

Лавров и Боррель обсуждали международные вопросы, по которым ЕС и Россия продолжают сотрудничество Фото: Josep Borrell Fontelles / Twitter

Они обсудили отношения между ЕС и Россией, а также актуальные международные вопросы.

Боррель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, "преследуя цель сделать отношения более стабильными и предсказуемыми", отмечает ведомство.

"Сохраняются разногласия, в частности, в отношении нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии и прав человека, а также в отношении кибернетических угроз, дезинформации и других гибридных угроз", – говорится в сообщении.

В итоге обсуждение было сосредоточено на международных вопросах, по которым ЕС и Россия должны продолжать сотрудничество с целью решения проблем глобальной безопасности. В их числе – ситуация в Афганистане, Ливии, Мали, ближневосточный мирный процесс и переговоры по ядерной сделке с Ираном.