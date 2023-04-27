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Утечка разведданных Пентагона: РФ хочет набрать 415 тыс. контрактников, треть из которых отправятся на войну

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По данным перехвата, российская группировке в Украине уже сейчас остро нуждается минимум в 50 тыс. солдат
По данным перехвата, российская группировке в Украине уже сейчас остро нуждается минимум в 50 тыс. солдат
Фото: ЕРА

В течение 2023 года власти России планируют мобилизовать еще более 400 тыс. военнослужащих для войны против Украины. Об этом 27 апреля пишет The Washington Post со ссылкой на утечку данных из Пентагона.

По данным издания, эту информацию американская разведка получила методом перехвата. Решение о новом наборе в российскую армию поддержал и президент РФ Владимир Путин.

The Washington Post пишет, что через год после начала полномасштабного вторжения в Украину, в середине февраля 2023 года, Путин согласился с предложением минобороны негласно завербовать еще 415 тыс. человек. Из них 300 тыс. предлагается оставить в резерве, а остальных направить для участия в боевых действиях в Украине.

По данным перехвата, российская группировке в Украине сейчас остро нуждается минимум в 50 тыс. солдат на фронте. 

В докладе разведки говорится, что против такого массового войскового набора выступили чиновники экономического блока правительства РФ, которые опасаются, что это вызовет в стране дефицит рабочей силы.

Вербовочную кампанию намерены возложить на региональные власти, чтобы оградить Путина от общественного недовольства. Также продолжится вербовка на войну в российских колониях, пишет газета, основываясь на секретных документах Пентагона. 

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в РФ электронные повестки и сводит к минимуму возможности россиян уклониться от мобилизации. В британской разведке назвали это признаком того, что Россия готовится к длительной войне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Пентагон, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, контрактная армия, The Washington Post, российские оккупанты, военная разведка
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