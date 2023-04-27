Утечка разведданных Пентагона: РФ хочет набрать 415 тыс. контрактников, треть из которых отправятся на войну

По данным издания, эту информацию американская разведка получила методом перехвата. Решение о новом наборе в российскую армию поддержал и президент РФ Владимир Путин.
The Washington Post пишет, что через год после начала полномасштабного вторжения в Украину, в середине февраля 2023 года, Путин согласился с предложением минобороны негласно завербовать еще 415 тыс. человек. Из них 300 тыс. предлагается оставить в резерве, а остальных направить для участия в боевых действиях в Украине.
По данным перехвата, российская группировке в Украине сейчас остро нуждается минимум в 50 тыс. солдат на фронте.
В докладе разведки говорится, что против такого массового войскового набора выступили чиновники экономического блока правительства РФ, которые опасаются, что это вызовет в стране дефицит рабочей силы.
Вербовочную кампанию намерены возложить на региональные власти, чтобы оградить Путина от общественного недовольства. Также продолжится вербовка на войну в российских колониях, пишет газета, основываясь на секретных документах Пентагона.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".
14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в РФ электронные повестки и сводит к минимуму возможности россиян уклониться от мобилизации. В британской разведке назвали это признаком того, что Россия готовится к длительной войне.