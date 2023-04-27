Утечка разведданных Пентагона: РФ хочет набрать 415 тыс. контрактников, треть из которых отправятся на войну

По данным перехвата, российская группировке в Украине уже сейчас остро нуждается минимум в 50 тыс. солдат Фото: ЕРА

По данным издания, эту информацию американская разведка получила методом перехвата. Решение о новом наборе в российскую армию поддержал и президент РФ Владимир Путин.

The Washington Post пишет, что через год после начала полномасштабного вторжения в Украину, в середине февраля 2023 года, Путин согласился с предложением минобороны негласно завербовать еще 415 тыс. человек. Из них 300 тыс. предлагается оставить в резерве, а остальных направить для участия в боевых действиях в Украине.

По данным перехвата, российская группировке в Украине сейчас остро нуждается минимум в 50 тыс. солдат на фронте.

В докладе разведки говорится, что против такого массового войскового набора выступили чиновники экономического блока правительства РФ, которые опасаются, что это вызовет в стране дефицит рабочей силы.

Вербовочную кампанию намерены возложить на региональные власти, чтобы оградить Путина от общественного недовольства. Также продолжится вербовка на войну в российских колониях, пишет газета, основываясь на секретных документах Пентагона.