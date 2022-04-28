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Российские оккупанты казнили украинцев в окрестностях Донецка – спецпосланник США по вопросам международного правосудия

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У США есть "достоверная информация", что российская военная часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, отметила Ван Шаак
У США есть "достоверная информация", что российская военная часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, отметила Ван Шаак
Фото: state.gov

США имеют достоверную информацию, что российские оккупанты казнили украинцев в Донецкой области, пытавшихся сдаться в плен.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила специальный посланник США по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак, ее цитирует The Hill 27 апреля.

По словам Ван Шаак, у США теперь есть "достоверная информация о том, что российская военная часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу".

Если это правда, добавила Ван Шаак, это "было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации".

Мир "наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности", – обратилась к военному и политическому руководству России посланник США по вопросам международного правосудия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на утро 27 апреля, подтверждены 2787 жертв и 3152 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств.

По информации британской внешней разведки МI6, планы России по вторжению в Украину включали казни, проводимые ее военными и спецслужбами.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на временно оккупированных территориях Украины, среди них – убийство ребенка, казнь мужчин и изнасилование.

12 апреля войну России в Украине назвал геноцидом президент США Джо Байден. 14 апреля проект постановления "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" приняла Верховная Рада.

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