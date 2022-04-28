Российские оккупанты казнили украинцев в окрестностях Донецка – спецпосланник США по вопросам международного правосудия

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила специальный посланник США по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак, ее цитирует The Hill 27 апреля.
По словам Ван Шаак, у США теперь есть "достоверная информация о том, что российская военная часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу".
Если это правда, добавила Ван Шаак, это "было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации".
Мир "наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности", – обратилась к военному и политическому руководству России посланник США по вопросам международного правосудия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на утро 27 апреля, подтверждены 2787 жертв и 3152 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
По информации британской внешней разведки МI6, планы России по вторжению в Украину включали казни, проводимые ее военными и спецслужбами.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля подтвердила и обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на временно оккупированных территориях Украины, среди них – убийство ребенка, казнь мужчин и изнасилование.
12 апреля войну России в Украине назвал геноцидом президент США Джо Байден. 14 апреля проект постановления "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" приняла Верховная Рада.