Россия выделила Армении €10 млн помощи для переселенцев из Карабаха

Соглашение о предоставлении Армении €10 млн было подписано 28 декабря. Деньги будут выделены "для софинансирования мер" по оказанию содействия находящемуся в Армении вынужденно переселенному из Нагорного Карабаха населению.

Россия безвозмездно выделила Армении €10 млн на оказание помощи переселенцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении 30 декабря.

"28 декабря этого года было подписано соглашение между министерством финансов Армении и министерством финансов Российской Федерации, согласно которому РФ предоставляет финансовую помощь для софинансирования мер, реализуемых правительством Республики Армения в отношении населения, насильственно перемещенного из Нагорного Карабаха на территорию Армении", – говорится в сообщении.

26 декабря в министерстве обороны РФ сообщили, что после завершения конфликта в Нагорный Карабах уже вернулось более 45 тыс. человек.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.