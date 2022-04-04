ГОРДОН
 
 
МИР

Российским оккупантам вместо денег обещают выходные и запрещают жаловаться – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала масштабного вторжения в Украину потери оккупантов превысили 18 тыс. человек
С начала масштабного вторжения в Украину потери оккупантов превысили 18 тыс. человек
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупанты жалуются на ограничение выплат. Об этом 4 апреля проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины со ссылкой на документ, подписанный заместителем командующего Южным военным округом РФ Петром Гибертом.

"Российские военные не получают обещанных им денежных выплат. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение обращением российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая вместо этого предоставить дополнительные выходные", – говорится в сообщении.

Украинская разведка выяснила, что российским военным "запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство относительно таких попыток".

"Также из документов следует, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены незаконно направленные в Украину срочники. Впрочем, документ не содержит указаний вернуть солдат домой. Также российское командование предписывает составить отдельный список военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях против Украины", – рассказали в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/285033807141380

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 апреля, составили около 18,3 тыс. человек личного состава, 647 танков, 147 самолетов, 134 вертолета, 325 артиллерийских систем и другая техника, в том числе корабли.

По данным Генштаба ВСУ, в госпиталях России и Беларуси не хватает мест для раненных в Украине российских оккупантов.

Теги: Россия, зарплата, война, военные, разведка, война России против Украины, документы, выплаты, военнослужащий, финансирование, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
"Кто бы мог себе представить?" Приступивший к изучению военного дела Барских записал видео в военной форме
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (70417)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (40909)
3
"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео (40444)
4
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (13752)
5
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (13526)
6
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (11489)
7
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь (9687)
8
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду (8671)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS