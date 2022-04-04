Российским оккупантам вместо денег обещают выходные и запрещают жаловаться – ГУР Минобороны

"Российские военные не получают обещанных им денежных выплат. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение обращением российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая вместо этого предоставить дополнительные выходные", – говорится в сообщении.
Украинская разведка выяснила, что российским военным "запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство относительно таких попыток".
"Также из документов следует, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены незаконно направленные в Украину срочники. Впрочем, документ не содержит указаний вернуть солдат домой. Также российское командование предписывает составить отдельный список военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях против Украины", – рассказали в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 апреля, составили около 18,3 тыс. человек личного состава, 647 танков, 147 самолетов, 134 вертолета, 325 артиллерийских систем и другая техника, в том числе корабли.
По данным Генштаба ВСУ, в госпиталях России и Беларуси не хватает мест для раненных в Украине российских оккупантов.