Румыния изменила правила въезда в страну и ввела штрафы для нарушителей

Теперь для пересечения границы с Румынией путешественникам надо будет заполнить электронную анкету, на основе которой сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с человеком, инфицированным коронавирусом.

Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке. Туристы, прибывшие в Румынию без анкеты, должны будут заполнить ее в течение 24 часов, за отказ предусмотрен штраф до 3 тыс. леев (4,6 тыс. грн).