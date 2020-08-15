Санников: Выезд Тихановской в Литву – спецоперация КГБ Беларуси. Но и в свободной Европе она остается в игре КГБ

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая после выборов выехала в Литву, публично не рассказала, что видеообращение с призывом к гражданам не выходить на акции протеста писала под давлением белорусских спецслужб, значит, она до сих пор находится под их контролем, убежден белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников считает, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская даже после выезда в Литву находится под контролем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Главком", которое вышло 13 августа.

Санников – кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года. По официальным данным, он занял второе место с результатом 2,43% голосов. После разгона властями митинга против фальсификации итогов голосования был задержан, а в 2011 году осужден на пять лет за организацию беспорядков. В 2012 году Санников был досрочно освобожден из исправительной колонии после прошения о помиловании, затем эмигрировал.

"Этот шаг [выезд Тихановской за рубеж] является спецоперацией КГБ. Беседа представителей КГБ с ней в ЦИК только начало [спецоперации]. Следующим шагом был отъезд c инструкциями, наверное, под давлением. Поскольку я сам проходил через подобное и знаю эти методы. Такие выводы делаю из того, что Светлана, очевидно, свое обращение к людям записывала в Минске, КГБ контролировал запись, выставлял [в интернет]. Впрочем, уехав в свободную Европу, в безопасное место, она не сказала одной важной вещи о том, что она была вынуждена сделать это заявление. Значит, я считаю, она остается в игре КГБ, не в нашей игре. Поэтому для меня уже нет такого кандидата – Светланы Тихановской", – сказал Санников.

Он заявил, что благодарен Тихановской за то, что она "дотерпела до дня выборов".

"Но дальше надо ориентироваться уже на совсем другие вещи. Мы должны думать о том, как избавиться от [действующего президента Беларуси Александра] Лукашенко в ситуации, когда выборы закончились, протесты идут, применяется грубая сила, людей убивают. Надо серьезно думать о продолжении нашей борьбы. Заметьте, мирной борьбы", – отметил оппозиционер.

Санников отказался отвечать на вопрос, какую роль в игре КГБ играет Тихановская.

"Я не хочу вообще давать оценок, я говорю факт и как я это вижу. Я не имею права оценивать [кого-то], я могу оценивать только себя", – сказал оппозиционер.

При этом он высказал обеспокоенность тем, что оппозиция в лице Тихановской может согласиться на диалог с властью.

"Я не уверен, что диалог сейчас нужен. Кстати, так, один из вариантов развития событий, которые могут быть, – это организация фальшивого диалога. Такие схемы у нас существуют с 90-х годов, когда происходил диалог с помощью ОБСЕ, некоторых депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ. То есть диалог ради того, чтобы просто запудрить мозги. Я не исключаю, что сейчас будут использовать Тихановскую для того, чтобы организовать фальшивый диалог. Лукашенко не пойдет на реальный диалог. Диалог уже не нужен, могут быть только переговоры. Какой диалог может быть сейчас с преступниками?" – резюмировал Санников.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что Тихановская вместе с детьми находится в Литве. В Беларуси остается ее муж – известный блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов). В штабе Тихановской заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Ермошина признала, что Тихановская записала видеообращение в здании ЦИК. По словам главы комиссии, она не присутствовала при этом, кандидат в президенты находилась в ее кабинете с "двумя высокопоставленными сотрудниками органов правоохранения".

Тихановская 11 августа записала видеообращение из Литвы. Она не назвала причину, по которой покинула Беларусь, но отметила, что "дети – это самое важное, что есть в этой жизни". Затем Тихановская опубликовала еще несколько заявлений, в одном из них она объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси.