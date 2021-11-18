Штурмовавшего Капитолий "шамана-викинга" приговорили к 3 годам 5 месяцам тюрьмы

Прокуроры назвали Ченсли ключевой фигурой штурма Капитолия и заявили, что государство не может преуменьшать серьезность поведения подсудимого как одного из выдающихся участников штурма Капитолия.

На фото и видео, представленных суду в качестве доказательства вины американца, видно, как Ченсли несет копье в зал Сената и оставляет записку, в которой была фраза: "Это только вопрос времени. Правосудие придет!"

В свою очередь подсудимый назвал себя "хорошим человеком, нарушившим закон".

"Я никоим образом не являюсь жестоким преступником, я не повстанец и не внутренний террорист. Надеюсь, вы видите мое сердце", – заявил он.

Свое решение штурмовать Капитолий американец называет ошибочным.

"Оглядываясь назад, я бы сделал все по-другому 6 января. Я бы пытался всем сердцем и душой остановить других людей. У меня есть седые волосы – на груди, на руках. Я не должен иметь седых волос, ваша честь", – заявил Ченсли, обращаясь к судье, сообщает Reuters.