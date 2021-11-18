Штурмовавшего Капитолий "шамана-викинга" приговорили к 3 годам 5 месяцам тюрьмы

Прокуроры назвали Ченсли ключевой фигурой штурма Капитолия и заявили, что государство не может преуменьшать серьезность поведения подсудимого как одного из выдающихся участников штурма Капитолия.
На фото и видео, представленных суду в качестве доказательства вины американца, видно, как Ченсли несет копье в зал Сената и оставляет записку, в которой была фраза: "Это только вопрос времени. Правосудие придет!"
В свою очередь подсудимый назвал себя "хорошим человеком, нарушившим закон".
"Я никоим образом не являюсь жестоким преступником, я не повстанец и не внутренний террорист. Надеюсь, вы видите мое сердце", – заявил он.
Свое решение штурмовать Капитолий американец называет ошибочным.
"Оглядываясь назад, я бы сделал все по-другому 6 января. Я бы пытался всем сердцем и душой остановить других людей. У меня есть седые волосы – на груди, на руках. Я не должен иметь седых волос, ваша честь", – заявил Ченсли, обращаясь к судье, сообщает Reuters.
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.
Трамп пытался оспорить результаты голосования в судах различных штатов.
6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена.
Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
10 января в США были задержаны пять участников штурма Капитолия, а Джейкобу Энтони Ченсли выдвинули обвинение в насильственном проникновении на территорию Капитолия и нарушении общественного порядка.
15 января федеральный окружной суд в Аризоне отказал шаману QAnon Джейкобу Ченсли, который участвовал в штурме Капитолия 6 января, в возможности выйти под залог.