СМИ рассказали, как командир "эскадрона смерти" разгонял демонстрантов в Минске

Отставной командир спецназа внутренних войск Беларуси Дмитрий Павличенко приказывал взрывать светошумовые гранаты и применять газ на акциях протеста в Минске 10 августа, сообщила "Новая газета".

Избиениями и задержаниями в Минске 10 августа командовал отставной командир так называемого "эскадрона смерти" Дмитрий Павличенко. Об этом сказано в материале корреспондента "Новой газеты" в Беларуси Ирины Халип.

Халип рассказала, что 25 марта 2006 года во время антиправительственных митингов против протестующих выступил спецназ внутренних войск – войсковая часть 3214. Командир этой части Дмитрий Павличенко тогда приказал взрывать светошумовые гранаты и применять газ против людей.

Тогда отряды спецназа громили протестующих и отвозили их в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

"Когда в центре Минска в день выборов [нынешние выборы президента Беларуси] разорвалась первая светошумовая граната, я подумала: "Совсем как тогда, когда Павличенко командовал…" На следующий день тот самый Павличенко, уже 11 лет как отставной, командовал избиениями и задержаниями минчан. Между взрывами тех гранат прошло 14 лет", – написала она.

В статье сказано, что Павличенко подозревают в создании "эскадрона смерти", уничтожавшего в 1999–2000 годах политических противников президента Беларуси Александра Лукашенко.

Корреспондент "Новой газеты" отметила, что после разгона протестующих 25 марта 2006 года в Минске было много акций протеста, но гранат никто не применял 14 лет.

"Применили – и сразу оказалось, что это отставник Павличенко начал командовать", – написала Халип.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

15 августа на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с протестами в Беларуси, "потому что это уже угроза не только Беларуси". Телефонный разговор состоялся в тот же день. По данным Кремля, Путин и Лукашенко "выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", и договорились "укреплять союзнические отношения". Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию "внутри и вокруг Беларуси".