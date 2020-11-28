СМИ узнали, что Путин просил помощи у Макрона в производстве вакцины. Теперь Москва требует объяснений

12 французское издание Challenges заявило, что президент России Владимир Путин просил помощи у лидера Франции Эммануэля Макрона в производстве вакцины от COVID-19. В Москве отметили, что издание исказило суть разговора президентов, но не уточнили, как именно.

В России зарегистрировали уже две вакцины от COVID-19 Фото: EPA

Российские власти возмутились тем, что во французские СМИ в очередной раз попал фрагмент из разговоров президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, пишет "Коммерсантъ". Речь идет о публикации Challenges от 12 ноября, где говорилось, что Путин просил помощи в производстве вакцины от COVID-19.

Французские журналисты, ссылаясь на неназванного источника из дипломатических кругов, сообщали, что 7 ноября во время телефонного разговора Путин предложил Макрону сотрудничать в производстве вакцины. По данным источника, Макрон уклонился от ответа на это предложение, отметив, что ему необходимо посоветоваться с учеными.

"В течение нескольких недель русские спрашивали нас, хотим ли мы работать с ними", – отметил неназванный французский дипломат и добавил, что это является свидетельством отсутствия в России производственных мощностей.

При этом в пресс-релизе Кремля по итогами того разговора Путина и Макрона по поводу сотрудничества в борьбе с COVID-19 говорилось следующее: "Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин".

Российский дипломат, имя которого не разглашается, в комментарии "Коммерсанту" заявил, что французское издание исказило суть разговора президентов. По его словам, "во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога, а также доверительные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном". При этом как именно французские СМИ исказили разговор Путина и Макрона, источник не уточнил.

Вместе с тем, дипломат отметил, что российские власти ожидают оценки происходящего Елисейским дворцом и французскими властями.

Это уже второй случай, когда во французские СМИ попадает разговор Путина и Макрона. Первый случился 14 сентября – тогда Le Monde опубликовала информацию о телефонном разговоре, который касался в основном отравления российского оппозиционера Алексея Навального. По данным источников Le Monde, президент Франции заявил, что поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения. В ответ российский президент якобы назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше.

Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств, а в США ее считают недоработанной.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.