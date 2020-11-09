Украина ищет возможность закупки вакцин против COVID-19 в Бразилии. Там собираются испытывать и российскую "Спутник V"

Украинские дипломаты в Бразилии направили запросы в институты страны по возможности закупки вакцины от COVID-19. По их данным, сейчас в этой стране тестируют четыре вакцины от коронавирусной инфекции, а один из штатов уже заключил с Россией соглашение на поставку вакцины "Спутник V".

Посольство Украины в Бразилии направило в бразильские государственные институты "Biomagniunhos" и "Butantan" запросы о перспективах экспорта вакцины от COVID-19, но пока не получило ответ. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch 9 ноября со ссылкой на письмо посла Украины в Бразилии в Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел Украины.

Дипломаты направили информацию об иностранных производителях и о вакцинах, которые они тестируют в Бразилии. В их числе оказалась и российская "Спутник V".

В письме перечислены четыре вакцины против коронавируса, которые по состоянию на конец сентября 2020 года в Бразилии находились на третьем этапе тестирования и считались перспективнее всех.

Первая вакцина – ChAdOx1 nCoV-19, разработанная Оксфордским университетом и британской компанией "AstraZeneca". С бразильской стороны партнером стал государственный Институт иммунобиологических технологий Bio-manguinhos (из города Рио-де-Жанейро). Тесты в Бразилии начались в конце июня 2020 года. Соглашение предусматривало поставки смесей для производства 100,4 млн доз вакцины и получения Бразилией технологий ее производства, говорится в письме украинского посольства.

Вакцина должна быть готова для дистрибуции в первом квартале 2021 года. Цена за дозу – от $3 до $4.

Вторая – Coronavac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech. В Бразилии партнером является государственный Институт Butantan (город Сан-Пауло). Тестировать эту вакцину в Бразилии начали в конце июля 2020 года. До конца года этот институт планирует получить 46 млн доз вакцины, до марта 2021 года – еще 15 млн доз.

Ожидается, что вакцина будет доступна для населения с января 2021 года. По состоянию на конец сентября правительство штата Сан-Пауло планировало начать строительство завода по производству этой вакцины, которое должно завершиться в 2022 году.

По словам губернатора штата Сан-Пауло Жуана Дории, при наличии в стране других вакцин против COVID-19 институт сможет экспортировать Coronavac в страны Латинской Америки, сказано в письме.

Третья – BNT162b2 от американской компании Pfizer и немецкой BioTech. Тесты в Бразилии этой вакцины начались в начале августа 2020 года. По состоянию на конец сентября велись переговоры с правительством о получении в дальнейшем доз вакцины, а результаты по их эффективности ожидались в октябре 2020 года.

Четвертая вакцина – Ad26.COV2.S, разработанная американской компанией Jassen-Cilag, входящая в группу Johnson&Johnson. 18 августа 2020 года Национальное агентство санитарного надзора Бразилии предоставило разрешение на проведение третьего этапа тестирования этой вакцины.

Украинские дипломаты говорят о том, что 12 августа 2020 года правительство бразильского штата Парана подписало меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций для расширения технического сотрудничества, трансфера технологий и проведения исследований по российской вакцине "Спутник V".

Правительство штата Баия 11 сентября заключило соглашение о сотрудничестве с этим же фондом на поставку 50 млн доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", рассказали дипломаты.

"С октября 2020 года планировалось проведение клинических исследований этой вакцины", – добавили в посольстве.

Дипломаты предупредили, что в первую очередь Бразилия удовлетворит потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек. В письме подчеркивается, что Бразилия не производит вакцины, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета 6 сентября прервали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. В Бразилии уже скончался один из добровольцев, участников испытаний этой вакцины. Тем не менее, Украина рассматривает возможность принять участие в производстве вакцины от "AstraZeneca".

Бразилия является третьей страной в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции после США и Индии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии по состоянию на 9 ноября в Бразилии COVID-19 заболели почти 5,7 млн человек. Выздоровели более 5,1 млн пациентов, а умерло более 162 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил 11 августа о регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. В США считают, что российская вакцина недоработана. Минздрав РФ в сентябре заявлял, что побочные эффекты от этой вакцины проявились "примерно у 14%" волонтеров. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.