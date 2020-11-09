ГОРДОН
 
 
МИР

Украина ищет возможность закупки вакцин против COVID-19 в Бразилии. Там собираются испытывать и российскую "Спутник V"

Украинские дипломаты в Бразилии направили запросы в институты страны по возможности закупки вакцины от COVID-19. По их данным, сейчас в этой стране тестируют четыре вакцины от коронавирусной инфекции, а один из штатов уже заключил с Россией соглашение на поставку вакцины "Спутник V".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Бразилии умер участник испытаний вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
В Бразилии умер участник испытаний вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca 
Фото: depositphotos.com

Посольство Украины в Бразилии направило в бразильские государственные институты "Biomagniunhos" и "Butantan" запросы о перспективах экспорта вакцины от COVID-19, но пока не получило ответ. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch 9 ноября со ссылкой на письмо посла Украины в Бразилии в Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел Украины.

Дипломаты направили информацию об иностранных производителях и о вакцинах, которые они тестируют в Бразилии. В их числе оказалась и российская "Спутник V".

В письме перечислены четыре вакцины против коронавируса, которые по состоянию на конец сентября 2020 года в Бразилии находились на третьем этапе тестирования и считались перспективнее всех.

Первая вакцина – ChAdOx1 nCoV-19, разработанная Оксфордским университетом и британской компанией "AstraZeneca". С бразильской стороны партнером стал государственный Институт иммунобиологических технологий Bio-manguinhos (из города Рио-де-Жанейро). Тесты в Бразилии начались в конце июня 2020 года. Соглашение предусматривало поставки смесей для производства 100,4 млн доз вакцины и получения Бразилией технологий ее производства, говорится в письме украинского посольства.

Вакцина должна быть готова для дистрибуции в первом квартале 2021 года. Цена за дозу – от $3 до $4.

Вторая – Coronavac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech. В Бразилии партнером является государственный Институт Butantan (город Сан-Пауло). Тестировать эту вакцину в Бразилии начали в конце июля 2020 года. До конца года этот институт планирует получить 46 млн доз вакцины, до марта 2021 года – еще 15 млн доз.

Ожидается, что вакцина будет доступна для населения с января 2021 года. По состоянию на конец сентября правительство штата Сан-Пауло планировало начать строительство завода по производству этой вакцины, которое должно завершиться в 2022 году.

По словам губернатора штата Сан-Пауло Жуана Дории, при наличии в стране других вакцин против COVID-19 институт сможет экспортировать Coronavac в страны Латинской Америки, сказано в письме.

Третья – BNT162b2 от американской компании Pfizer и немецкой BioTech. Тесты в Бразилии этой вакцины начались в начале августа 2020 года. По состоянию на конец сентября велись переговоры с правительством о получении в дальнейшем доз вакцины, а результаты по их эффективности ожидались в октябре 2020 года.

Четвертая вакцина – Ad26.COV2.S, разработанная американской компанией Jassen-Cilag, входящая в группу Johnson&Johnson. 18 августа 2020 года Национальное агентство санитарного надзора Бразилии предоставило разрешение на проведение третьего этапа тестирования этой вакцины.

Украинские дипломаты говорят о том, что 12 августа 2020 года правительство бразильского штата Парана подписало меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций для расширения технического сотрудничества, трансфера технологий и проведения исследований по российской вакцине "Спутник V".

Правительство штата Баия 11 сентября заключило соглашение о сотрудничестве с этим же фондом на поставку 50 млн доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", рассказали дипломаты.

"С октября 2020 года планировалось проведение клинических исследований этой вакцины", – добавили в посольстве.

Дипломаты предупредили, что в первую очередь Бразилия удовлетворит потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек. В письме подчеркивается, что Бразилия не производит вакцины, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca и Оксфордского университета 6 сентября прервали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. В Бразилии уже скончался один из добровольцев, участников испытаний этой вакцины. Тем не менее, Украина рассматривает возможность принять участие в производстве вакцины от "AstraZeneca".

Бразилия является третьей страной в мире по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции после США и Индии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии по состоянию на 9 ноября в Бразилии COVID-19 заболели почти 5,7 млн человек. Выздоровели более 5,1 млн пациентов, а умерло более 162 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил 11 августа о регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. В США считают, что российская вакцина недоработана. Минздрав РФ в сентябре заявлял, что побочные эффекты от этой вакцины проявились "примерно у 14%" волонтеров. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, инвестиции, Бразилия, лекарства, исследование, Рио-де-Жанейро, посольство Украины, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
  Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
  Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue
Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
  "Танцы со звездами". Кто покинул шоу 8 ноября
  "Танцы со звездами". Кто покинул шоу 8 ноября
Брат принцессы Дианы поделился редким совместным снимком с сестрой
Брат принцессы Дианы поделился редким совместным снимком с сестрой
Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
Линч стала новым агентом 007 в "Не время умирать"
Линч стала новым агентом 007 в "Не время умирать"
  "Младшая стрекоза с энерджайзером", "Старшенькая прелесть". Мейхер вышла на паркет с дочерьми
  "Младшая – стрекоза с энерджайзером", "Старшенькая – прелесть". Мейхер вышла на паркет с дочерьми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS