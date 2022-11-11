Союзники призывают Трампа отложить заявление о борьбе за пост президента США в 2024 году – The Washington Post

По информации СМИ, Дональд Трамп стремился вступить в президентскую гонку США в 2024 году Фото: EPA

По информации СМИ, некоторые союзники призывают Трампа отложить запланированное "большое заявление" о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах США в 2024 году. Источник заявил изданию, что Трамп опрашивал советников, чтобы узнать их мнение, однако еще не принял решение.

Главный советник кампании Трампа в Пенсильвании в 2016 году и его союзник Дэвид Урбан отметил, что лидеры республиканцев в самых разных штатах рассчитывали на то, что Трамп принесет им победу, однако этого не произошло. По его словам, "центр тяготения Республиканской партии находится в штате Флорида" – и не в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида. – "ГОРДОН").

Так, губернатор Флориды Рон Десантис, которого Трамп отказался поддержать, победил на выборах, что мгновенно подняло его авторитет как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году. По информации издания, Десантис провел ночь выборов, празднуя колоссальную победу, а его сторонники скандировали, чтобы он баллотировался в президенты. Человек, близкий к губернатору, назвал его команду "эйфоричной", а результаты выборов – "катастрофическими" для Трампа.

По словам влиятельного лоббиста во Флориде Брайана Балларда, он "никогда не видел ничего подобного". Баллард отметил, что после выборов Десантис "еще больше стал лидером Республиканской партии".

Кроме этого, причиной для обсуждения советниками Трампа отсрочки его обещанного "объявления", по информации The Washington Post, стал второй тур голосования в сенат в штате Джорджия. Кандидат, избранный Трампом, легенда американского футбола Гершель Уокер отстал от действующего демократа Рафаэля Уорнока примерно на один пункт. При этом ни один из кандидатов не набрал 50%, что привело ко второму туру выборов 6 декабря.

Издание также отметило, что Трамп стремится вступить в президентскую гонку 2024 года до такой степени, что начал "последнюю борьбу со своими помощниками и республиканскими лидерами".