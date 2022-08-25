США покупают у России товаров более чем на $1 млрд в месяц – АР

По подсчетам AP, с начала российского вторжения в Украину в США прибыло более 3600 партий товаров из РФ Фото: ЕРА

По подсчетам агентства, с начала войны в американские порты прибыло более 3600 партий российских товаров. Несмотря на то, что годом ранее таких партий было более 6 тыс., объем импорта по-прежнему превышает $1 млрд в месяц.

По информации AP, как минимум одна российская компания – производитель металла для военных истребителей РФ – продолжает торговать с американскими и европейскими фирмами.

В Госдепартаменте США объясняют, что вводимые санкции "могут нарушить мировую торговлю", поэтому задача правительства – продумать такие санкции, которые "окажут наибольшее влияние [на Россию], а также позволят работать мировой торговле".