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США покупают у России товаров более чем на $1 млрд в месяц – АР

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По подсчетам AP, с начала российского вторжения в Украину в США прибыло более 3600 партий товаров из РФ
По подсчетам AP, с начала российского вторжения в Украину в США прибыло более 3600 партий товаров из РФ
Фото: ЕРА

После начала российского вторжения в Украину США продолжают активно торговать с Российской Федерацией, сообщило 25 августа агентство Associated Press.

По подсчетам агентства, с начала войны в американские порты прибыло более 3600 партий российских товаров. Несмотря на то, что годом ранее таких партий было более 6 тыс., объем импорта по-прежнему превышает $1 млрд в месяц.

По информации AP, как минимум одна российская компания – производитель металла для военных истребителей РФ – продолжает торговать с американскими и европейскими фирмами.

В Госдепартаменте США объясняют, что вводимые санкции "могут нарушить мировую торговлю", поэтому задача правительства – продумать такие санкции, которые "окажут наибольшее влияние [на Россию], а также позволят работать мировой торговле".

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

США последние санкции ввели в начале августа, под них попали почти 900 российских чиновников и военных. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.

22 августа издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает меры по усилению санкций против России. Они направлены на то, чтобы Москва не могла избегать уже введенных ограничений – в частности, путем переориентации торговли на Китай и Индию.

Теги: Россия, США, санкции, война, импорт, торговля, война России против Украины
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