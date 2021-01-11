"Страна и люди нуждаются в лечении". Президент Армении призвал к досрочным выборам в парламент

В Армении нужно провести досрочные парламентские выборы, чтобы дальнейшее разделение общества не привело к катастрофическим последствиям, считает президент Армении Армен Саркисян.



Президент Армении Армен Саркисян в своей статье "На пути к "Четвертой республике" призвал провести досрочные выборы в парламент, чтобы вывести страну из политического кризиса. Материал опубликовали на сайте президента Армении 11 января.

"Разделение общества может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна и люди нуждаются в лечении. Единственный логичный цивилизованный рецепт – это досрочные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в избирательный кодекс и конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с нуля", – написал глава Армении.

Саркисян считает, что до проведения выборов нужно сформировать "правительство национального согласия". Такой орган должен достичь трех целей. Первая, по словам Саркисяна, заключается в устранении последствий войны в Нагорном Карабахе.

"Во-вторых, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса. В-третьих, реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки, то есть внесение изменений в избирательный кодекс, закон о партиях и, конечно же, в конституцию. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов, специалистов, специализирующихся в конкретных областях", – подчеркнул он.

Армянский лидер констатировал символическое значение поста президента при парламентской системе правления.

"Он (пост президента страны) может быть спасательным кругом для любого политического кризиса. Следуя конституции, институт президента может стать незаменимой площадкой, на которой конституционные решения кризиса будут формироваться путем диалога. Возникает вопрос, а идеальна ли наша конституция? Ответ один – нет, как конституция любой страны", – отметил президент Армении.