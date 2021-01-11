ГОРДОН
 
 
МИР

"Страна и люди нуждаются в лечении". Президент Армении призвал к досрочным выборам в парламент

В Армении нужно провести досрочные парламентские выборы, чтобы дальнейшее разделение общества не привело к катастрофическим последствиям, считает президент Армении Армен Саркисян.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саркисян усомнился в "идеальности" конституции Армении
Саркисян усомнился в "идеальности" конституции Армении
Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян в своей статье "На пути к "Четвертой республике" призвал провести досрочные выборы в парламент, чтобы вывести страну из политического кризиса. Материал опубликовали на сайте президента Армении 11 января.

"Разделение общества может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна и люди нуждаются в лечении. Единственный логичный цивилизованный рецепт – это досрочные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в избирательный кодекс и конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с нуля", – написал глава Армении.

Саркисян считает, что до проведения выборов нужно сформировать "правительство национального согласия". Такой орган должен достичь трех целей. Первая, по словам Саркисяна, заключается в устранении последствий войны в Нагорном Карабахе.

"Во-вторых, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса. В-третьих, реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки, то есть внесение изменений в избирательный кодекс, закон о партиях и, конечно же, в конституцию. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов, специалистов, специализирующихся в конкретных областях", – подчеркнул он.

Армянский лидер констатировал символическое значение поста президента при парламентской системе правления.

"Он (пост президента страны) может быть спасательным кругом для любого политического кризиса. Следуя конституции, институт президента может стать незаменимой площадкой, на которой конституционные решения кризиса будут формироваться путем диалога. Возникает вопрос, а идеальна ли наша конституция? Ответ один  нет, как конституция любой страны", – отметил президент Армении.

Последние парламентские выборы в стране прошли в 2018 году (они были досрочные). Согласно конституции Армении, Национальное собрание избирается сроком на пять лет. Таким образом, очередные парламентские выборы должны пройти в стране в 2023 году.

Оппозиция Армении призывала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Нагорный Карабах должен передать Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и Саркисян. Сам Пашинян заявил о готовности уйти в отставку и анонсировал подготовку внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России, которая выступила посредником, подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

Теги: конституция, реформы, Армения, Нагорный Карабах, кризис, досрочные выборы, Армен Саркисян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ
Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями
Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"
HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS