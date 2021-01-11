"Страна и люди нуждаются в лечении". Президент Армении призвал к досрочным выборам в парламент

Президент Армении Армен Саркисян в своей статье "На пути к "Четвертой республике" призвал провести досрочные выборы в парламент, чтобы вывести страну из политического кризиса. Материал опубликовали на сайте президента Армении 11 января.
"Разделение общества может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна и люди нуждаются в лечении. Единственный логичный цивилизованный рецепт – это досрочные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в избирательный кодекс и конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с нуля", – написал глава Армении.
Саркисян считает, что до проведения выборов нужно сформировать "правительство национального согласия". Такой орган должен достичь трех целей. Первая, по словам Саркисяна, заключается в устранении последствий войны в Нагорном Карабахе.
"Во-вторых, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса. В-третьих, реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки, то есть внесение изменений в избирательный кодекс, закон о партиях и, конечно же, в конституцию. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов, специалистов, специализирующихся в конкретных областях", – подчеркнул он.
Армянский лидер констатировал символическое значение поста президента при парламентской системе правления.
"Он (пост президента страны) может быть спасательным кругом для любого политического кризиса. Следуя конституции, институт президента может стать незаменимой площадкой, на которой конституционные решения кризиса будут формироваться путем диалога. Возникает вопрос, а идеальна ли наша конституция? Ответ один – нет, как конституция любой страны", – отметил президент Армении.
Последние парламентские выборы в стране прошли в 2018 году (они были досрочные). Согласно конституции Армении, Национальное собрание избирается сроком на пять лет. Таким образом, очередные парламентские выборы должны пройти в стране в 2023 году.
Оппозиция Армении призывала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Нагорный Карабах должен передать Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и Саркисян. Сам Пашинян заявил о готовности уйти в отставку и анонсировал подготовку внеочередных парламентских выборов в 2021 году.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России, которая выступила посредником, подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.