Сын Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией – СМИ

Неназванный сотрудник КГБ Беларуси рассказал "Комсомольской правде", что сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай будет учиться в Москве под вымышленной фамилией и первое время – дистанционно.

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, 16-летний Николай Лукашенко будет под вымышленной фамилией учиться в гимназии при Московском государственном университете. Об этом изданию "Комсомольская правда" сообщил ученый, бывший глава Академии наук Беларуси Александр Войтович, сославшийся на знакомых в сфере образования.

В этом году сын Лукашенко окончил девятый класс и успешно сдал письменные экзамены в лицей при Белорусском государственном университете, выбрав биологический профиль. Однако 31 мая стало известно, что он забрал документы оттуда. Выпускники этого заведения ранее требовали провести в стране честные президентские выборы. Войтович считает, что именно позиция лицея стала причиной отказа Лукашенко там учиться.

По словам академика, Николай будет переведен в гимназию при Московском государственном университете. В самом МГУ журналистам сообщили, что никаких сведений о переводе к ним Николая Лукашенко не поступало.

Сотрудник КГБ Беларуси, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что сын Лукашенко уже в России и сейчас находится в белорусском посольстве в Москве. По его словам, изначально Николая хотели отправить учиться в Европу или США, но после переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным было принято решение отправить его в Москву.

Также, по словам сотрудника КГБ, Лукашенко будет учиться под вымышленной фамилией и первое время – дистанционно. Где именно, он не знает, но сообщил, что белорусский президент хорошо отзывался об академии имени Тимирязева в Москве.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.