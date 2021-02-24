Тихановская: Сейчас я понимаю, что страной правит узурпатор, но у меня никогда не возникало мысли восстать против этого. Это психология повиновения

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что ранее была абсолютно аполитичной.

Тихановская: У нас очень глубоко внедрилось понимание: "А что ты можешь сделать? Там власть, все свои". Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что считает Александра Лукашенко узурпатором, не уважающим свой народ.

По словам оппозиционерки, ранее она, как и 90% белорусов, была аполитична.

"У нас очень глубоко внедрилось понимание: "А что ты можешь сделать? Там власть, все свои". И каждый варился в своем маленьком мире, как и мы в своей семье. У нас все было хорошо. Зарабатывали кто как мог. И все, наверное, по-разному приходили к пониманию: "Может, хватит? Мы люди, мы замечательная нация, мы достойны большего", – говорит Тихановская.

Однако в последние годы Лукашенко, по ее словам, начал проявлять сильное неуважение к своему народу. Тихановская привела в пример его высказывания о белорусах: "народец", "клочок земли".

"Особенно во времена COVID, когда он советовал всем лечиться трактором, водкой... Когда умер первый человек от COVID, он на всю страну говорит: "Чего он вообще на улицу поперся больной? Сидел бы дома". То есть сам виноват, что он умер из-за COVID. Это было настолько шокирующе для меня лично", – вспоминает она.

Тихановская считает, что подобные высказывания Лукашенко постепенно привели к осознанию белорусским народом, что, кроме них самих, никто им не поможет.

"Сейчас, глядя назад, я понимаю, что страной правит узурпатор, страной правит человек, который не уважает свой народ. Но у меня никогда не возникало мысли восстать против этого. Это такая психология повиновения, что ли", – отметил она.

"Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности". Полный текст интервью Тихановской Гордону

Президентские выборы в Баларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в "Весне".

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.