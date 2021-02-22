Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ подготовили ряд "дорожных карт" по укреплению сотрудничества

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и РФ в общей сложности обозначили около 30 направлений по развитию сотрудничества.

Александр Лукашенко 22 февраля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Беларусь и Россия подготовили к подписанию ряд "дорожных карт" по укреплению сотрудничества. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

По словам Лукашенко, в общей сложности страны обозначили около 30 "дорожных карт" – направлений по развитию сотрудничества.

"Действительно, правительства очень многое сделали. И России, и Беларуси. Они обновили формат. Мне сегодня посол [Беларуси в России Владимир] Семашко докладывал, что там, может быть, осталось шесть-семь "дорожных карт" (они сейчас уже по-новому называются, их ребрендинг провели), над которыми наши правительства работают. Все остальные, в принципе, готовы к подписанию. Поэтому план действий есть", – утверждает Лукашенко.

Также он поблагодарил Путина за финансовую поддержку, оказанную Беларуси.

"Должен вас проинформировать, что это не зря. Деньги не выброшены на ветер", – сказал Лукашенко.

Российский "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, сообщал 11 февраля, что Лукашенко намерен попросить у России кредит на сумму $3 млрд. Стороны якобы "близки к достижению договоренности по выделению средств", при этом "проценты, сроки и размер суммы обсуждаются", писало издание.

"Коммерсантъ" рассказал, что договоренность о выделении Россией госкредита для Беларуси в размере $10 млрд на строительство АЭС была достигнута в 2011 году. На сентябрь 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд и хотел бы получить доступ к остатку этих средств.

Лукашенко опроверг эту информацию, заявив, что не едет к Путину "чего-то просить".

14 сентября 2020 года на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что РФ не выдвигала властям Беларуси никаких политических условий для предоставления им кредита.