Тихановская: Уверена, что мой муж не является пророссийски настроенным человеком

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что ее супруг, блогер и политик Сергей Тихановский не является пророссийски настроенным человеком.

"Я уверена, что нет… В негативном смысле, который вы вкладываете в это слово… Но я была бы очень рада, если бы вы в ближайшее время смогли взять у него интервью и спросить его самого", – сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что ее супруг не принадлежит к лагерю сторонников "Крым – наш", несмотря на то, что в марте 2017 года посещал оккупированный украинский полуостров, заехав со стороны РФ.

По ее словам, Тихановский работал в России.

"У него была своя продакшн-компания. И понятно, что в России было больше заказов. Там больше можно было заработать. Значит, был связан с Россией", – сказала Тихановская.

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В последний раз Тихановская разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами.