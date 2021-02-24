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Тихановская: Уверена, что мой муж не является пророссийски настроенным человеком

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что ее супруг, блогер и политик Сергей Тихановский не принадлежит к лагерю сторонников "Крым – наш", несмотря на то, что в марте 2017 года посещал оккупированный украинский полуостров, заехав со стороны РФ.

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Тихановский работал в России
Тихановский работал в России
Фото: Сергей Тихановский / Facebook

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что ее супруг, блогер и политик Сергей Тихановский не является пророссийски настроенным человеком.

"Я уверена, что нет… В негативном смысле, который вы вкладываете в это слово… Но я была бы очень рада, если бы вы в ближайшее время смогли взять у него интервью и спросить его самого", – сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что ее супруг не принадлежит к лагерю сторонников "Крым – наш", несмотря на то, что в марте 2017 года посещал оккупированный украинский полуостров, заехав со стороны РФ.

По ее словам, Тихановский работал в России.

"У него была своя продакшн-компания. И понятно, что в России было больше заказов. Там больше можно было заработать. Значит, был связан с Россией", – сказала Тихановская.

"Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности". Полный текст интервью Тихановской Гордону

В последний раз Тихановская разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами. 

Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" (сейчас у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). 

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам. 

Президентские выборы в Баларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в "Весне". 

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции. 

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / Youtube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Беларусь, СИЗО, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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