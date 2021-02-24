Тихановская о муже: Сергей бывал несдержан и мог прикрикнуть на меня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала об отношениях с супругом, блогером и политиком Сергеем Тихановским.

Тихановская: Знаете, есть такая шутка: "О разводе не думала, но убить готова была часто" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что ее отношения с мужем, блогером и политиком Сергеем Тихановским, не всегда бывали безоблачными.

Об этом она рассказал, отвечая на вопрос Гордона о слухах – верно ли, что, как пишут в интернете, Тихановский мог иногда вести себя по отношению к жене деспотично и даже позволять себе рукоприкладство.

"То, что он лидер, что он бывал несдержан, – да, это так. Он мог и прикрикнуть, и где-то даже не очень одобрительно обо мне отзываться, но я не думаю, что он делал это со зла. Это черта его характера, и иногда под раздачу попадала не только я", – рассказала Тихановская.

Она подчеркнула, что, хотя иногда ей было обидно, ни разу не случилось ничего, что нельзя было простить.

"Знаете, есть такая шутка: "О разводе не думала, но убить готова была часто"... Может, у него такие мысли были тоже. Все мы не подарки", – добавила она.

Интервью проходило 14 февраля, и Тихановская отметила, что ей хотелось бы провести этот день с мужем. Она рассказала, что каждый день думает о нем. По ее словам, супруг часто говорил ей, что любит.

"Я думаю, что важнее чувствовать эту любовь в поступках. Но слова тоже, конечно, важны. Знаете, когда можно говорить много, а не делать ничего – тогда это не любовь", – добавила Тихановская.

"Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности". Полный текст интервью Тихановской Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / Youtube

В последний раз Тихановская разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами.



