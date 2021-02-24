Тихановская о муже: О разводе не думала, но убить готова была часто

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала, что о своем муже думает каждый день и хотела бы провести с ним 14 февраля.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что ее муж Сергей Тихановский иногда бывал несдержан по отношению к ней.

"То, что он лидер, что он бывал несдержан, – да, это так. Он мог и прикрикнуть, и где-то даже не очень одобрительно обо мне отзываться, но я не думаю, что он делал это со зла. Это черта его характера, и иногда под раздачу попадала не только я. Иногда, конечно, было обидно. Но ничего не было такого, чего нельзя было простить", – сказала оппозиционерка.

По словам Тихановской, за время брака у них "бывали, когда хотелось развестись".

"Знаете, есть такая шутка: "О разводе не думала, но убить готова была часто" [...] Бывали, конечно [мысли]. Может, у него такие мысли были тоже. Все мы не подарки", – добавила она.

Тихановская призналась, что о своем муже думает каждый день.

"Хотелось бы с ним провести этот день [14 февраля]. Но жизнь – она такая", – заключила политик.

"Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности". Полный текст интервью Тихановской Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В последний раз Тихановская разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами.