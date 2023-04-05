У берегов Турции затонуло африканское судно, которое направлялось в Украину. Девять моряков пропали без вести

Сообщается, что судно отправилось из турецкого порта Искендерун в украинский порт Измаил Одесской области. Затонуло оно в 37 км от побережья Анталии в Средиземном море. Название судна не сообщается.

Установлено, что на судне находились 14 членов экипажа – граждане Сирии. Пять членов экипажа были спасены вертолетами и проходящим мимо района кораблекрушения торговым судном.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести членов экипажа. К поисково-спасательной операции привлечены два вертолета и два фрегата турецких ВМС.