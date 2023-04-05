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У берегов Турции затонуло африканское судно, которое направлялось в Украину. Девять моряков пропали без вести

Часть экипажа затонувшего по пути в Украину судна удалось спасти
Часть экипажа затонувшего по пути в Украину судна удалось спасти
Фото: sg.gov.tr

Судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое направлялось в Украину, затонуло вблизи Анталии (Турция). Об этом 5 апреля сообщает турецкая береговая охрана.

Сообщается, что судно отправилось из турецкого порта Искендерун в украинский порт Измаил Одесской области. Затонуло оно в 37 км от побережья Анталии в Средиземном море. Название судна не сообщается.

Установлено, что на судне находились 14 членов экипажа – граждане Сирии. Пять членов экипажа были спасены вертолетами и проходящим мимо района кораблекрушения торговым судном.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести членов экипажа. К поисково-спасательной операции привлечены два вертолета и два фрегата турецких ВМС.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН. 17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли почти 27 млн тонн зерна.

Теги: Турция, Африка, корабль, экспорт, Одесская область, Средиземное море, Гвинея, спасатели, кораблекрушение, судно, спасение, Анталья, корабли, экипаж, зерно
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