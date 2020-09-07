В Беларуси танковую и две и артиллерийские базы привели в высшую боевую готовность

Министерство обороны Беларуси проводит проверку боевой готовности вооруженных сил.

Министерство обороны Беларуси привело в высшую боевую готовность базу танкового резерва и две артиллерийские базы, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных вил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", – сказано в сообщении.

В минобороны Беларуси отметили, что во время таких проверок также проводят призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Завершится такая проверка участием воинских частей в командно-штабном учении.

22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что привел вооруженные силы страны в боевую готовность из-за "шевеления" войск НАТО на территории Польши и Литвы. Лукашенко сказал, что ему пришлось прибегнуть к такому шагу впервые за четверть века. Очередной этап комплексной проверки боеготовности армии стартовал 24 августа.

27 августа Лукашенко пригрозил призывом в армию студентам, которые выходят на протесты.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов (часть отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

6 сентября в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.