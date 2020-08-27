"Отечество в опасности". Лукашенко пригрозил призывом в армию студентам, которые выходят на протесты

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, к нему обращался министр обороны с просьбой разрешить призвать в армию студентов, которые "не хотят учиться".

Лукашенко: Кто пойдет на улицу или учиться не захочет – меры примем по закону Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что студентов, которые участвуют в массовых акциях протеста, могут забрать в армию. Об этом он сказал 27 августа на совещании в Минске, информирует госагентство БЕЛТА.

"Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться – тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности... Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет – меры примем по закону", – сказал глава государства.

По его словам, по поводу призыва он общался с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

"Ко мне министр обороны обратился: "Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию". Я говорю: "Еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос". Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?" – отметил Лукашенко.

Он утверждает, что члены оппозиции "подзуживают студентов" выходить 1 сентября на улицы.

"Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", – подчеркнул президент.

На том же совещании Лукашенко назвал студенческие коллективы "будущей элитой страны" и заявил о готовности вести с ними диалог.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.