В Беларуси во время высадки на полигон погибли два российских десантника – СМИ

Утверждается, что во время высадки десантников на полигон произошло "схождение двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов".

В результате происшествия погибли двое военных вооруженных сил РФ – офицер и солдат срочной службы.

10 ноября минобороны РФ направило в Беларусь "для совместных тактических учений" подразделение воздушно-десантных войск. Целью учений была названа "внезапная проверка боевой готовности ВДВ" на территории Гродненской области, для десантирования задействовали самолеты Ил-76.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию, в которой назвали миграционный кризис на границе с Беларусью "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. Военнослужащих к белорусской границе направила также Литва и впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение.