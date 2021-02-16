"В доме +6. И до нуля опускалось". Россиянка, которую ногой на акции ударил полицейский, рассказала об условиях жизни

Россиянка Маргарита Юдина, которую на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального ногой в живот ударил сотрудник ОМОН, рассказала, что подрабатывает репетитором по математике и физике.

Журналисты российского телеканала "Дождь" приехали домой к россиянке Маргарите Юдиной, которую на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге ногой в живот ударил сотрудник ОМОН.

Женщина живет в городке Луга, в 150 км от Санкт-Петербурга, в небольшом деревянном доме. Когда к ней пришли журналисты, градусник в доме показывал +6 °C, но по ее словам, иногда температура опускается и до 0 °C.

Сейчас Юдина живет там одна, так как детей из дома "пришлось эвакуировать", потому что ими заинтересовалась опека. Женщина подрабатывает репетитором по математике и физике.

Вспоминая события на митинге, женщина уверяет, что слова сотрудника ОМОН о том, что у него "запотело забрало" и он ее не видел, – это неправда. Юдина говорит, что забрало у мужчины было поднято.

Россиянка также рассказала, что когда лежала в больнице, то услышала, как врачи изменили ее диагноз – с тяжелого состояния на среднее.

Юдину сильно ударил ногой сотрудник полиции 23 января во время акции протеста в поддержку Навального. Она подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на акции мужчину, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала. После появления в СМИ видео случившегося в полиции начали проверку, сообщил сайт управления МВД по Санкт-Петербургу.

24 января Telegram-канал Baza сообщил, что за ночь женщине стало хуже, у нее серьезная черепно-мозговая травма.

После инцидента к Юдиной приходили сотрудники правоохранительных органов и уговаривали простить ударившего ее сотрудника ОМОН.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию на 14 февраля.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.