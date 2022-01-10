В Израиле за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

В Израиле треть инфицированных коронавирусом – в возрасте до 19 лет Фото: ЕРА

За последние 24 часа в стране скончались 10 пациентов с COVID-19, выздоровели 6072 человека.

Издание отмечает, что общее число инфицированных в Израиле на сегодня максимальное с начала эпидемии и составляет почти 134 тыс. человек.

В больницах находится 608 инфицированных, остальные выздоравливают дома или в специально оборудованных отелях.

С начала эпидемии, по данным минздрава, в Израиле подтвердили 1,5 млн инфицирований, скончались 8269 больных.

Согласно отчету ведомства, 37% инфицированных – в возрастной категории до 19 лет и только 10% – старше 60 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 10 января в Израиле зафиксирован рекордный показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом.

Скриншот: covid19.who.int