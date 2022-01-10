В Израиле за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в стране скончались 10 пациентов с COVID-19, выздоровели 6072 человека.
Издание отмечает, что общее число инфицированных в Израиле на сегодня максимальное с начала эпидемии и составляет почти 134 тыс. человек.
В больницах находится 608 инфицированных, остальные выздоравливают дома или в специально оборудованных отелях.
С начала эпидемии, по данным минздрава, в Израиле подтвердили 1,5 млн инфицирований, скончались 8269 больных.
Согласно отчету ведомства, 37% инфицированных – в возрастной категории до 19 лет и только 10% – старше 60 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 10 января в Израиле зафиксирован рекордный показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 10 января 2022 года в мире подтвердили 305,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 5,5 млн пациентов с COVID-19.
В конце 2021 года в мире в очередной раз ухудшилась эпидемическая ситуация, это связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон", который обнаружили в ЮАР 22 ноября. Он имеет большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
8 января 2022 года стало известно, что на Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон".