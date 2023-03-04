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В посольстве России заявили, что Британия "создала" инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ

В российском посольстве высказались об отравлении Скрипалей в 2018 году
В российском посольстве высказались об отравлении Скрипалей в 2018 году
Фото: EPA

В распространенном 2 марта заявлении посольства РФ в Великобритании утверждается, что британские власти якобы сфабриковали инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между нашими странами. Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне в Украине перешла в военно-политическую плоскость", – говорится в сообщении.

Российское посольство утверждает, что британские власти за все время не установили "истинные" обстоятельства инцидента и отказывались от сотрудничества с россиянами. 

"С течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – сказано в сообщении.

Также в российском посольстве утверждают, что Британия скрывает данные о местонахождении и ситуации пострадавших от отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Контекст:

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состоянияПострадал также полицейский Ник Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.

Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Правоохранители считают, что вещество было нанесено на ручку входной двери дома, в котором жил Скрипаль.

В июне 2018-го после отравления "Новичком" были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Стерджесс не выжила.

В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.

В 2020 году газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщала, что Скрипали переехали в Новую Зеландию. Официального подтверждения эта новость не получила.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, посольство РФ, отравление в Солсбери
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