В посольстве России заявили, что Британия "создала" инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ

В российском посольстве высказались об отравлении Скрипалей в 2018 году Фото: EPA

"В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между нашими странами. Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне в Украине перешла в военно-политическую плоскость", – говорится в сообщении.

Российское посольство утверждает, что британские власти за все время не установили "истинные" обстоятельства инцидента и отказывались от сотрудничества с россиянами.

"С течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", – сказано в сообщении.

Также в российском посольстве утверждают, что Британия скрывает данные о местонахождении и ситуации пострадавших от отравления Сергея и Юлии Скрипалей.