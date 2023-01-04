В посольство РФ в Риге доставили подозрительный сверток с веществом

В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, найдено неизвестное вещество.
В полиции Латвии при этом также сообщили, что в 13.54 в посольстве РФ заявили о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.
На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.
В ноябре–декабре украинские посольства по всему миру стали массово получать посылки со взрывчаткой или органами животных.
В частности, 30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства.
А 1 декабря в Испании нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.
1 декабря министр иностранных дел Украины Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.
Последний подобный случай произошел утром 12 декабря в Греции. Там украинское посольство также получило окровавленный пакет. Это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах. Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны.
Издание "ГОРДОН "обратило внимание на то, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.