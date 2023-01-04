В посольство РФ в Риге доставили подозрительный сверток с веществом

В посольстве РФ заявили полиции о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка Фото: Посольство России в Латвии / Facebook

В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, найдено неизвестное вещество.

В полиции Латвии при этом также сообщили, что в 13.54 в посольстве РФ заявили о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.

На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.