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В посольство РФ в Риге доставили подозрительный сверток с веществом

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В посольстве РФ заявили полиции о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка
В посольстве РФ заявили полиции о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка
Фото: Посольство России в Латвии / Facebook

В среду, 4 января, в здании посольства России в Латвии обнаружили вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на государственную пожарно-спасательную службу.

В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, найдено неизвестное вещество.

В полиции Латвии при этом также сообщили, что в 13.54 в посольстве РФ заявили о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.

На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.

Контекст:

В ноябре–декабре украинские посольства по всему миру стали массово получать посылки со взрывчаткой или органами животных.

В частности, 30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. 

А 1 декабря в Испании нашли еще пять писем со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.

1 декабря министр иностранных дел Украины Кулеба рассказал, что украинские дипмиссии за рубежом получили письма с "очень конкретными угрозами". Он не привел деталей, но 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных.

Последний подобный случай произошел утром 12 декабря в Греции. Там украинское посольство также получило окровавленный пакет. Это уже 33-й случай угроз в адрес украинских дипломатов в 17 странах. Глава МИД назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны. 

Издание "ГОРДОН "обратило внимание на то, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Латвия, посольство, посольство РФ, Рига, дипломаты
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