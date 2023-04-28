В РФ отменили в 2023 году военную олимпиаду из-за потерь в Украине – британская разведка

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, сообщал в феврале 2023 года СNN Фото: ЕРА

На прошлой неделе стало известно, что проходящие в стране-агрессоре соревнования военных, целью которых называлась популяризация армии, в 2023 году не состоятся.

В британской разведке считают, что власти РФ отменили Игры из опасений, что в военное время это мероприятие будет воспринято как "несерьезное". Соревнования особенно известны так называемым "танковым биатлоном".

"Российские блогеры-националисты, включая бывшего офицера разведки Игоря Гиркина, резко раскритиковали министерство обороны России за проведенный в 2022 году турнир", – говорится в сообщении.

Кроме того, существует реальная вероятность, что из-за потерь в Украине у российской армии не хватит танков и квалифицированного персонала, чтобы занять, как раньше, призовые места, отмечают в минобороны Великобритании.