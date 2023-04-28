В РФ отменили в 2023 году военную олимпиаду из-за потерь в Украине – британская разведка

На прошлой неделе стало известно, что проходящие в стране-агрессоре соревнования военных, целью которых называлась популяризация армии, в 2023 году не состоятся.
В британской разведке считают, что власти РФ отменили Игры из опасений, что в военное время это мероприятие будет воспринято как "несерьезное". Соревнования особенно известны так называемым "танковым биатлоном".
"Российские блогеры-националисты, включая бывшего офицера разведки Игоря Гиркина, резко раскритиковали министерство обороны России за проведенный в 2022 году турнир", – говорится в сообщении.
Кроме того, существует реальная вероятность, что из-за потерь в Украине у российской армии не хватит танков и квалифицированного персонала, чтобы занять, как раньше, призовые места, отмечают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 28, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/8KRkiBdBKz
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил в ноябре 2022 года заместитель главы Пентагона Колин Каль.
В Генштабе ВСУ в декабре сообщили, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, сообщил в феврале 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
С лета 2022 года в России было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности. Кроме того, РФ начала расконсервацию еще более старых танков Т-54/55 советского образца.
С 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 189 460 оккупантов, 3694 танка, 7511 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.