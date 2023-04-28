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В РФ отменили в 2023 году военную олимпиаду из-за потерь в Украине – британская разведка

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Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, сообщал в феврале 2023 года СNN
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, сообщал в феврале 2023 года СNN
Фото: ЕРА

Россия отменила Армейские международные игры. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 28 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

На прошлой неделе стало известно, что проходящие в стране-агрессоре соревнования военных, целью которых называлась популяризация армии, в 2023 году не состоятся.

В британской разведке считают, что власти РФ отменили Игры из опасений, что в военное время это мероприятие будет воспринято как "несерьезное". Соревнования особенно известны так называемым "танковым биатлоном". 

"Российские блогеры-националисты, включая бывшего офицера разведки Игоря Гиркина, резко раскритиковали министерство обороны России за проведенный в 2022 году турнир", – говорится в сообщении.

Кроме того, существует реальная вероятность, что из-за потерь в Украине у российской армии не хватит танков и квалифицированного персонала, чтобы занять, как раньше, призовые места, отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил в ноябре 2022 года заместитель главы Пентагона Колин Каль.

В Генштабе ВСУ в декабре сообщили, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, сообщил в феврале 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С лета 2022 года в России было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности. Кроме того, РФ начала расконсервацию еще более старых танков Т-54/55 советского образца.

С 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 189 460 оккупантов, 3694 танка, 7511 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, спорт, Великобритания, танки, минобороны РФ, соревнования, военная разведка
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