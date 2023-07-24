В РФ повысили предельный возраст пребывания в запасе. В страткоме прокомментировали: Пушечное мясо "глубинной заморозки"

Поправки устанавливают новую границу предельного возраста для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.
Для граждан запаса, имеющих звания старших офицеров, предельный возраст составит 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров – 60 лет (вместо 55 лет), а для имеющих иные звания – 55 лет (вместо 45 лет). Предельный возраст для высших офицеров не меняется – 70 лет.
Согласно поправкам, с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года будет переходный период, во время которого граждан поэтапно станут переводить в отставку.
Вооруженные силы РФ также смогут заключать контракты с иностранцами в возрасте до 52 лет.
Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины ранее комментировал вероятность принятия такого решения в России.
"Фактически у Путина осталось лишь две опции продолжения войны: ядерное оружие (в медийном исполнении Медведева) и повышение призывного возраста (в исполнении Госдумы, губернаторов и военкоматов). Принятие решения по повышению призывного возраста до 65 лет (то есть родившихся, на минуточку, в 1958-м) прямо свидетельствует о том, что у Путина огромные мобилизационные проблемы. Настолько, что он готов бросить в бой пушечное мясо "глубинной заморозки", – заявили в страткоме.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании.
14 апреля 2023-го Путин подписал закон, который вводит в РФ электронные повестки и сводит к минимуму возможности россиян уклониться от мобилизации. В британской разведке назвали это признаком того, что Россия готовится к длительной войне.
24 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в России продолжается скрытая мобилизация, каждый месяц армия страны-оккупанта пополняется в среднем на 20 тыс. человек.