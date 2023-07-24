В РФ повысили предельный возраст пребывания в запасе. В страткоме прокомментировали: Пушечное мясо "глубинной заморозки"

Поправки устанавливают новую границу предельного возраста для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.

Для граждан запаса, имеющих звания старших офицеров, предельный возраст составит 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров – 60 лет (вместо 55 лет), а для имеющих иные звания – 55 лет (вместо 45 лет). Предельный возраст для высших офицеров не меняется – 70 лет.

Согласно поправкам, с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года будет переходный период, во время которого граждан поэтапно станут переводить в отставку.

Вооруженные силы РФ также смогут заключать контракты с иностранцами в возрасте до 52 лет.

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины ранее комментировал вероятность принятия такого решения в России.

"Фактически у Путина осталось лишь две опции продолжения войны: ядерное оружие (в медийном исполнении Медведева) и повышение призывного возраста (в исполнении Госдумы, губернаторов и военкоматов). Принятие решения по повышению призывного возраста до 65 лет (то есть родившихся, на минуточку, в 1958-м) прямо свидетельствует о том, что у Путина огромные мобилизационные проблемы. Настолько, что он готов бросить в бой пушечное мясо "глубинной заморозки", – заявили в страткоме.