В РФ снова зафиксировали максимальное число летальных случаев от COVID-19 за сутки

С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли почти 210 тыс. человек Фото: ЕРА

Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 7 586 536, выздоровели от инфекции 6 725 965 человек.

С начала эпидемии в России от коронавируса, по данным правительственного штаба, умерло 209 918 человек, при этом 890 – за последние сутки.

Уровень суточной смертности от коронавируса в РФ снова обновил рекорд. Перед этим максимальную суточную смертность в стране фиксировали четыре дня подряд: 30 сентября (887), 29 сентября (867), 28 сентября (857) и 27 сентября (852).