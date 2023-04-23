В РФ за день умерли два депутата Госдумы от "Единой России". Оба поддерживали вторжение в Украину

Утром Telegram-канал написал о смерти Борцова, который, по данным Sota, входил в топ-200 Forbes Russia c доходом около 1 млрд руб. в год. В Госдуме он четыре созыва представлял Липецкую область.
За месяц до смерти 77-летнего единоросса украинский суд успел вынести ему приговор, как и еще 19 депутатам Госдумы, голосовавшим за признание "ЛДНР", и заочно приговорил его к 15 годам колонии с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность страны.
Днем Sota сообщила о смерти второго единоросса – депутата от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Узденов заявлял, что "это было необходимое решение – результат долгих восьми лет убийств в "ДНР" и "ЛНР", наращивания враждебной военной инфраструктуры".
"Им нужны военные базы НАТО в Украине, Киеву нужно ядерное оружие. А нам нужна безопасность и уверенность в завтрашнем дне", – цитирует канал слова покойного парламентария.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны.