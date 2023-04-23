В РФ за день умерли два депутата Госдумы от "Единой России". Оба поддерживали вторжение в Украину

Утром Telegram-канал написал о смерти Борцова, который, по данным Sota, входил в топ-200 Forbes Russia c доходом около 1 млрд руб. в год. В Госдуме он четыре созыва представлял Липецкую область.

За месяц до смерти 77-летнего единоросса украинский суд успел вынести ему приговор, как и еще 19 депутатам Госдумы, голосовавшим за признание "ЛДНР", и заочно приговорил его к 15 годам колонии с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность страны.

Днем Sota сообщила о смерти второго единоросса – депутата от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова.



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Узденов заявлял, что "это было необходимое решение – результат долгих восьми лет убийств в "ДНР" и "ЛНР", наращивания враждебной военной инфраструктуры".

"Им нужны военные базы НАТО в Украине, Киеву нужно ядерное оружие. А нам нужна безопасность и уверенность в завтрашнем дне", – цитирует канал слова покойного парламентария.

