В России двух женщин с пятью малолетними детьми забрали в автозак и увезли в участок. Они хотели положить цветы к посольству Украины

Детей в возрасте от пяти до 11 лет забрали в автозак и отвезли в полицейский участок Фото: Alexandra Arkhipova / Facebook

По ее словам, две женщины вместе со своими пятью детьми (им от сети до 11 лет) пришли положить цветы к посольству Украины.

"Дети нарисовали плакат и пошли с ним. Всех их задержала полиция – сначала держали автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское. Последние сведения: их всех (и детей тоже) оправляют на ночь", – написала она.

По словам Архиповой, у родителей отобрали телефоны, им угрожают лишением родительских прав.

Спустя пять часов Архипова написала в Facebook, что задержанных отпустили. В дальнейшем женщин ждет суд.